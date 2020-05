Selon une étude canadienne, le cannabis serait plus efficace que l’hydroxychloroquine contre la Covid-19

Dans la lutte contre la Covid-19 il y a pléthore de remèdes, de propositions plus ou moins sensées… Certains s’en remettent à des remèdes ancestraux par dépit ou par croyance. D’autres ne jurent que par l’hydroxychloroquine du désormais célèbre Professeur Raoult.

Et puis, il y a ceux qui ne sortent plus sans leur masque ou leur visière… Ceux qui croient que fumer protègent leurs poumons de l’attaque du coronavirus… Désormais, il y aura ceux qui pensent que le cannabis est plus fort que le virus ! Et ce sont des chercheurs canadiens qui l’affirment… Vite un vrai vaccin qu’on en finisse !

Une équipe de scientifiques canadiens a identifié 13 variétés de cannabis qui lutteraient efficacement contre la Covid-19. Les vertus du CBD sont déjà connues et reconnues dans certains pays contre les douleurs dues aux maladies chroniques… Et l’huile de CBD a le vent en poupe en France, où il est désormais autorisé.

Ces scientifiques canadiens affirment même que le cannabis serait plus efficace que l’hydroxychloroquine vantée par Didier Raoult ou Donald Trump ! Pour se faire, les canadiens ont testé plus de 800 variétés de cannabidiol (CBD) sur les enzymes ACE2, ceux qui sont responsables des infections pulmonaires. Sur les 800 variétés étudiées, 13 seraient capables de moduler l’expression génétique de l’ACE2 et donc de ralentir la progression du SARS-CoV2 dans l’organisme.

Ne vous précipitez pas en bas de votre immeuble pour en acheter sous le manteau, vous vous feriez plus de mal que de bien ! Les treize variétés identifiées ne sont pas en vente mais cultivées exclusivement à des fins thérapeutiques…

Photo de couverture De HQuality / Shutterstock

Via Ulyces