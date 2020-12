Nous avons testé le robot Winky, et son créateur Mainbot ouvre son capital aux investisseurs

Souvenez-vous, en juin 2019 nous vous annoncions une campagne Ulule au sujet d’un petit robot baptisé Winky ! Depuis cette date Winky a bien grandi enfin, lui n’a pas vraiment grandi mais la société qui le fabrique Mainbot. En effet Winky est le projet tech le plus financé de l’histoire la plateforme Ulule avec 236 000€ collectés.

Depuis Winky est devenu le robot incontournable pour apprendre à programmer aux enfants entre 5 et 12 ans. Quant à Mainbot, elle ouvre son actionnariat au grand public grâce à la plateforme d’equity crowdfunding Sowefund. Une belle opportunité lorsque l’on sait qu’en un an le chiffre d’affaire de Mainbot frôle le million d’euros.

Winky le « bébé » robot de Mainbot !

Winky est né dans l’incubateur de l’Ecole Polytechnique, et c’est un petit robot éducatif qui se donne pour mission de préparer les enfants au monde de demain ! Le robot Winky permet d’initier les enfants à la programmation et à la robotique. Tout rond et tout mignon, il permet aux enfants d’apprendre en s’amusant et de d’améliorer la concentration et les performances cognitives.

Pour ce faire deux programmes : l’un pour les 5-8 ans, le second pour les 8-12 ans. Winky a une personnalité qui peut évoluer grâce à l’intelligence artificielle intégrée. Mais si votre enfant est déjà un informaticien avéré, alors il pourra créer ses propres programmes ou des jeux interactifs ou même transformer Winky en réveil.

Une encyclopédie interactive…

La programmation c’est aussi un langage particulier, c’est pourquoi Winky dispose de son encyclopédie : Winkypedia évidemment ! L’univers de la programmation n’aura plus aucun secret pour l’enfant. Winky transportera l’enfant dans un monde futuriste où les animaux robots s’allient avec les humains pour défendre la planète !

Winky possède aussi un contrôle parental.

Les parents les plus inquiets peuvent se rassurer. Winky dispose d’un contrôle parental pour familiariser l’enfant avec ces technologies innovantes. Il est donc possible de limiter l’utilisation quotidienne, de régler le volume du son afin que l’enfant s’amuse avec Winky mais ne développe aucune addiction.

Les fonctionnalités de Winky :

Une fois l’application Winky app téléchargée, Winky offre deux niveaux :

Pour programmer niveau débutant : il suffit de choisir des briques d’action dans l’application pour voir Winky s’animer… Il parle, il danse, il s’extasie… Trop drôle ce petit robot qui parle.

Pour la programmation niveau initié : avec ce mode, on apprend les mathématiques ou la lecture… Une idée géniale pour les enfants un peu réticents aux devoirs à la maison !

Winky est capable de retranscrire 15 expressions différentes : neutre, amusé, surpris, interrogatif, pensif, fatigué, endormi, heureux, amoureux, ennuyé, fâché, triste, frileux, chaud et radar. On y trouve aussi de nombreux jeux tous plus amusants les uns que les autres comme la Patate Chaude ou la Course au Winky. L’enfant améliore ainsi sa motricité mais également la perception, la mémoire ou l’attention. Nous avons interrogé la start-up Mainbotat :

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Boris Kesler est le fondateur de Mainbot. Il a commencé son tout premier projet robotique à 15 ans avec un blog fondé sur l’éthique de l’innovation robotique. A 16 ans, il a créé pour la Google Science Fair, un robot destiné aux personnes malvoyantes, puis à 17 ans il a fondé et géré une association de plus de 20 personnes pour développer plusieurs robots innovants. Il a également travaillé simultanément comme rédacteur sur le portail français d’information robotique «Planète Robots » et en tant que professeur d’échecs à Paris.

Il a ensuite fondé deux startups technologiques sur les objets portables, à 19 ans « Lepiq » (une montre innovante) et à 21 ans « Maintool » (le premier bracelet de montre intelligent). Après une sortie positive de sa dernière entreprise, il a créé « Mainbot » pour offrir aux parents des robots attrayants pour que leurs enfants puissent jouer, tout en améliorant leurs capacités cognitives, leurs compétences et leurs connaissances.

Q : Parlez-nous de votre projet

Mainbot a été créé en 2017 à l’École Polytechnique et a développé Winky, le premier robot éducatif et évolutif Fabriqué en France, qui permet d’apprendre la programmation aux enfants de 5 à 12 ans avec des jeux à faire en famille comme : la lecture, l’anglais, le Petit Bac,.. Nos applications sont mises à jour régulièrement avec de nouveaux contenus comme le codage, les mathématiques, les livres audio,… et sont développées avec le soutien de l’Education Nationale.

Nous sommes d’ailleurs en train de développer une Intelligence Artificielle en collaboration avec nos partenaires. Le produit a été lancé sur Ulule en 2019 et est devenu le projet tech le plus financé de toute l’histoire de la plateforme, avec plus de 1 400 commandes et de 240 000€ de financements. Winky est aujourd’hui commercialisé dans les principales enseignes de la grande distribution : Fnac, Boulanger, Nature & Découverte, BHV, Galerie Lafayette et Amazon. Le 5 novembre dernier, nous avons ouvert notre actionnariat au grand public sur la plateforme d’equity crowdfunding Sowefund. Une nouvelle levée de fonds d’un montant d’1 500 000 € qui nous permettra d’accélérer notre développement à l’international et de développer de nouvelles applications.

Q : Comment vous est venue cette idée ?

Suite au constat sur l’importance de l’informatique et de préparer la nouvelle génération au monde d’aujourd’hui et de demain.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Nous voulons permettre à l’enfant d’apprendre en s’amusant, en proposant de multiples jeux éducatifs qui stimulent les capacités cognitives, les compétences, les connaissances et l’interaction sociale.

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

La robotique va changer le monde, préparons nos enfants au monde de demain.

Ce que nous avons pensé de Winky :

Nous avons eu la chance de recevoir Winky et avons pu lui faire toutes les « misères du monde »… Il a dansé, il s’est émerveillé, il a fait la moue ou a eu peur… Notre premier ressenti est qu’il est super intuitif et qu’il répond au doigt et à l’application à ce qu’on lui demande. Il se « pilote » depuis une tablette ou un smartphone et est vraiment accessible dès 5 ans… Tout est facile avec Winky et pourtant notre niveau en programmation ne doit pas dépasser celui d’un enfant de 5 ans.

Nous avons réussi à créer un petit jeu facile et nous nous sommes pris au jeu de la Patate Chaude. Et la silhouette du robot Winky, toute ronde, avec ses yeux bleus lumineux n’enlève rien à ses charmes ! Notons que le bouton Marche/Arrêt n’est pas encore actif sur le dos de Winky, la mise à jour se fera bientôt via l’application, mais cela ne perturbe en rien son fonctionnement.

Combien coûte Winky ?

Winky est disponible chez de nombreux vendeurs en ligne :

Quel que soit le site choisi, Winky coûte 199€, un chouette cadeau pour un chouette Noël connecté non ?

Vous souhaitez soutenir la campagne Sowefund de Winky ?

Le ticket d’entrée pour soutenir la start-up est de 100€. En investissant 100€ vous deviendrez donc actionnaire de Mainbot. Une façon originale de soutenir ce joli robot et une société totalement Made In France !

