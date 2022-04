Un robot d’assistance pour habiller les patients à mobilité réduite

Lorsque l’on est handicapé, ou diminué physiquement à la suite d’une intervention chirurgicale, il est une tâche qui demande beaucoup de temps aux soignants : l’habillage du patient. À l’Imperial College de Londres, c’est un aide-soignant un peu particulier qui commence à passer la blouse aux patients: un robot conçu par une équipe de chercheurs est testé en ce moment pour réaliser la tâche de l’habillage, ou du moins du passage de la blouse au malade. Les scientifiques de l’Université de Leeds au Royaume-Uni ont récemment publié leurs recherches dans la revue Science Robotics. L’idée étant de créer un robot d’assistance qui pourrait être utilisé par les soignants ou les aidants; l’habillage du patient en est la première étape. Présentation.

Les robots pour aider les handicapés

Dans cette étude, on peut lire que “les robots d’assistance ont le potentiel d’aider les personnes handicapées dans une variété d’activités de la vie quotidienne, comme s’habiller”. Le robot est composé de deux bras montés sur une structure mobile. Il a déjà réalisé plus de 200 essais sur un mannequin médical. Son défi était de revêtir le mannequin d’une blouse, et il affiche un taux de réussite de 90.5%; il a donc réussi à mettre la blouse 181 fois sur 200. La tâche peut sembler simple mais en l’analysant, elle nécessite tout de même plusieurs étapes compliquées pour un robot. Il faut d’abord manipuler le tissu, qui est un élément déformable et qui change de taille en fonction de la corpulence de la personne à habiller… Le robot doit aussi reconnaître le bon côté du vêtement: il ne s’agit pas d’habiller le patient comme un as de pique ! Ensuite, il faut évidemment réussir à le passer sur le patient.

Comment le robot s’y prend-il ?

Les chercheurs ont donc mis au point une procédure fonctionnelle pour que le robot puisse accomplir sa tâche. Il saisit d’abord le vêtement accroché sur un rail, puis le déplie complétement et tourne autour du lit. Il lève ensuite les bras de l’utilisateur pour pouvoir l’habiller. Le robot se focalise sur des points à agripper plutôt que sur le comportement du tissu. Pour Mehmet Dogar, de l’Université de Leeds au Royaume-Uni, dont les propos ont été rapportés par le New Scientist, il s’agit sûrement de la meilleure approche. Il explique : “Lorsque vous mettez votre propre chemise, en passant la main dans la manche, vous ne savez pas exactement où se trouve le reste du vêtement, n’est-ce pas ?” Le robot, avant de tenter l’habillage d’un mannequin, a été entrainé par simulation informatique. Un réseau neuronal a été utilisé pour qu’il puisse comprendre les différentes configurations. Autrement dit, les chercheurs ont fait comparer des paires de vêtements à une situation réelle, puis à une situation simulée.

Quel avenir pour ce robot ?

Mehmet Dogar ne pense pas que ce robot puisse envahir nos hôpitaux, car il ne se destine qu’à une seule tâche, De plus, il s’avère moins efficace qu’un soignant humain en terme de temps passé à l’habillage. Il risquerait même de faire perdre du temps au soignant, puisque son taux de réussite n’atteint pas les 100%. Il est plutôt le point de départ de futures recherches pour tenter d’aider le milieu hospitalier à réaliser des tâches chronophages, afin de permettre aux soignants d’accorder plus de temps de qualité aux patients.