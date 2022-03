Obi : un bras robotisé permet à une fillette née sans bras de manger avec ses amis, avec indépendance et dignité

Souvenez-vous en mars 2020, nous vous présentions un petit robot baptisé OBI, inventé par un jeune ingénieur, Jon Dekar. Ce sympatique petit robot se destinait aux personnes atteintes de la maladie de Charcot, qui atrophie les muscles jusqu’à rendre les gestes de la vie quotidienne impossibles à effectuer seuls. Pouvoir nourrir une personne malade était alors le principal objectif de cette invention révolutionnaire. Deux ans plus tard, OBI vient de redonner le sourire à Tenley Stoker, une petite fille de 10 ans, née sans bras… Grâce à son OBI, elle peut désormais manger toute seule en compagnie de ses amis, être indépendante, digne et connaître les joies d’un repas sans aide… Découvrez la jolie rencontre entre OBI et Tenley !

L’histoire de Tenley Stoker

Cette jeune fille est élève en cinquième année à Stevensville dans la Montana. Née sans bras, elle était obligée de déjeuner dans une salle spéciale, accompagnée d’un assistant de vie, sans jamais pouvoir partager un repas avec ses camarades. Quand les parents de Tenley ont découvert OBI il y a deux ans environ, ils ont tout de suite su qu’il allait redonner le sourire à leur fille. Avec son allure de lampe Pixar, le robot viendrait en aide à la petite fille. Et ils ne se sont apparemment pas trompés; le père de Tenley déclarait que “cela lui a vraiment donné du pouvoir et l’a changée en tant que personne”. Avec OBI, elle peut désormais manger dans la salle commune, les mêmes aliments que ses camarades et surtout, à son propre rythme. “Maintenant, personne ne met la cuillère trop loin dans ma gorge” raconte Tenley. Une vraie révolution pour la jeune écolière !

Le robot OBI c’est quoi exactement ?

Jon Dekar présente son invention comme un dispositif d’alimentation de haute technologie qui prend et sert la nourriture sur une cuillère… Il se destine aux personnes dont le haut du corps ne leur permet plus de se nourrir eux-mêmes (Maladie de Charcot, sclérose en plaques, spondylarthrite, amputations…). Le dispositif qu’il a inventé en 2017 transforme la vie de chacune des personnes qui en bénéficie, et c’était là le plus important pour l’inventeur. Il est d’autant plus fier que OBI lui a été inspiré par son histoire personnelle: il a d’abord conçu ce dispositif pour son grand-père qui était atteint d’une maladie neuromusculaire dégénérative, et ce dernier détestait être nourri par sa femme, une dépendance qu’il ne supportait que difficilement. Jon Dekar était alors étudiant en ingénierie en 2006 quand il a lancé son premier prototype…

Combien coûte OBI aujourd’hui ?

Le robot OBI coûte assez cher, puisqu’il est vendu entre 6800 et 10 000 dollars aux Etats-Unis. D’après le site Internet, il sera possible d’en bénéficier en Europe… Aux Etats-Unis, l’achat du robot OBI est couvert par de nombreuses assurances, car l’inventeur souhaitait qu’il soit accessible au plus grand nombre. En revanche, nous ne savons pas s’il est éligible aux aides disponibles en France. Le bras OBI fonctionne très simplement grâce à deux interrupteurs qui lui permettent de livrer la nourriture dans la bouche de la personne. Et il devrait être conseillé à tous ceux qui perdent l’envie de manger à cause de leur dépendance ! Une invention absolument géniale non ? Plus d’infos : meetobi.com