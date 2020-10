Cette carte vous permet de savoir quels dinosaures vivaient dans votre région

Les dinosaures sont apparus sur Terre il y a environ 220 millions d’années, bien avant nos ancêtres. Certes, ces reptiles ont disparu de notre planète depuis bien longtemps, mais ils continuent de fasciner les scientifiques et les passionnés de l’histoire de la Terre. C’est justement pour cette raison qu’un paléontologue californien du nom de Ian Webster a mis au point une carte qui permet à un internaute de savoir quels dinosaures vivaient dans sa région.

Comment utiliser la carte interactive ?

Pour utiliser cette carte par comme les autres, il suffit de visiter cette URL puis d’entrer le nom de la ville ou de la région qu’on souhaite explorer. Par défaut, la carte affichée est celle de la Terre il y a 240 millions d’années, mais on peut changer cela via le menu déroulant en haut de la page.

Il est également possible de sélectionner une période spécifique dans le menu déroulant sur la droite, de la « première vie multicellulaire » à « l’extinction des dinosaures ».

Les noms des reptiles préhistoriques qui ont vécu dans la région recherchée apparaissent quant à eux en dessous de la case de recherche. En plus des dinosaures, cette section peut aussi afficher d’autres créatures primitives, en fonction des fossiles découverts dans la région.

Une carte qui permet de retracer la dérive des continents

Comme la plupart d’entre nous le savent déjà, notre planète n’est comme nous la connaissons que depuis quelques millions d’années. La carte de Ian Webster vous permet ainsi de voir où sur terre votre ville était géographiquement située il y a 600 millions d’années, 500 millions d’années ou encore 150 millions d’années.

En fait, la carte propose de choisir une date entre les 750 millions d’années écoulées et notre ère. À mesure qu’on change de date, on pourra voir comment la dérive des continents due au processus de tectonique des plaques a façonné le monde.

Dans une interview accordée à CNN, Webster a révélé qu’il avait conçu sa carte en tant qu’application web superposant une autre carte créée par le géologue et paléogéographe Christopher Scotese. La plateforme utilise également GPlates, un logiciel utilisé par les géologues pour visualiser les reconstructions tectoniques des plaques à travers le temps géologique.

D’après le paléontologue californien, en plus d’être un outil pédagogique, la carte interactive est « destinée à susciter la fascination et le respect pour les scientifiques qui travaillent chaque jour pour mieux comprendre notre monde et son passé ».

