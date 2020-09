Cette carte interactive localise votre ville il y a presque un milliard d’années, avant la dérive des continents !

Il est désormais possible d’explorer virtuellement la terre à l’âge protérozoïque et de retrouver l’ancien emplacement de n’importe quelle ville. Ian Webster, paléontologue et ingénieur américain, propose une application en ligne du style Google Earth intitulée dinosaurpictures.org.

Celle-ci permet de retrouver l’emplacement d’une ville sur la carte du monde d’il y a 750 millions d’années. Il s’agit d’une carte interactive qui replace les agglomérations sur la surface du globe depuis l’ère des supercontinents jusqu’à nos jours.

Un logiciel simple et interactif basé sur le modèle Paleomap

Pour concevoir son globe en 3D, à l’instar de Google Earth, Webster s’est appuyé sur le travail du paléogéographe Christopher Scotese. Ce dernier n’est rien d’autre que le concepteur du projet Paleomap ou encore des cartes paléogéographiques. En d’autres mots, il est parvenu à reconstituer les différentes cartographies des supercontinents entre la fin du protérozoïque (-600 millions d’années) et le début de la Pléistocène (-18 000 années). Mais aussi, les évolutions des plaques tectoniques à travers les périodes géologiques.

En outre, afin de peaufiner certains détails, l’ingénieur californien a pu compter sur la base de données géoscientifiques du progiciel GPlates. Il utilise ainsi le même système que le logiciel de Google, avec d’un côté la représentation en 3D de la planète et de l’autre, la superposition de deux cartes (actuelle et ancienne). L’application elle-même est facile d’utilisation et interactive. L’utilisateur n’a qu’à entrer ses coordonnées et l’intelligence artificielle se charge du reste. Il est également possible de retourner le globe ou encore de zoomer.

Crédit photo : dinosaurpictures.org

Un outil à destination des scientifiques et des amateurs de découverte

Par son concept, Ian Webster dit vouloir « éveiller l’attrait » des scientifiques ou tout autre profane pour son outil. Il le met à la disposition de tout chercheur souhaitant connaitre un peu plus les transformations de la terre à travers le temps. Son idée vient d’ailleurs de son étonnement face à l’exploit de certains géologues qui sont arrivés à localiser l’ancien emplacement de son actuelle maison il y a presque un milliard d’années. Il veut en retour partager son ressenti, en laissant son logiciel accessible au grand public.

Selon lui, en remontant le temps virtuellement, on découvre des choses assez stupéfiantes. Par exemple, il fut un temps où la chaîne de montagnes des Appalaches était aussi haute que l’Himalaya. La carte interactive de Webster, par ailleurs, ne se limite pas à l’aspect géologique. Celle-ci montre également les changements climatiques et les formes de vie présentes sur la terre à l’époque choisie. En prime, le site donne des informations détaillées sur les fossiles retrouvés aux alentours de l’emplacement sélectionné.