Insolite : un gigantesque stonehenge apparaît aléatoirement en Espagne !

A l’été 2019, une découverte avait été faite en Espagne à Caceres, dans un immense réservoir d’eau. Un Stonehenge , connu sous le nom Dolmen de Guadalperal, réapparaissait après plus de 500 ans sous les eaux. Depuis quelques jours, il est de nouveau visible. Ce phénomène surprenant s’était déjà produit il y a 2 ans.

Comme tous les Stonehenge présents dans le monde, celui de Guadalperal est d’une impressionnante splendeur ! Et, comme la plupart de merveilles, il serait un monument funéraire construit voilà 5000 ou 7000 ans… Un total de 144 pierres composent cet édifice quasiment intact malgré les années passées sous les eaux… Mais pourquoi ne réapparait-il pas chaque été ?

Une explication plausible

Le président de l’association culturelle Raíces de Peraleda, Ángel Castaño, estime que la clé de la réapparition du Stonehenge espagnol pourrait être due à la production d’électricité. En effet, avec l’arrivée de la pandémie, la consommation électrique a connu un boom sans précédent et la centrale nucléaire proche du site n’a pu faire face à cette demande. Les eaux du réservoir dans lequel se trouve le Stonehenge ont servi à pallier le manque. De plus, un accord entre le Portugal et l’Espagne vise à alimenter les bassins hydrographiques portugais en cas de déficit de débit. Ces deux facteurs feraient que le Stonehenge réapparaît plus fréquemment depuis 2 ans !

2019, une année de sécheresse

Juste avant la première apparition du monument, en Août 2019, l’Espagne avait connu une très grande sécheresse. Les autorités avaient donc dû “ouvrir les vannes” pour continuer à produire de l’électricité. Le manque d’eau avait également eu un fort impact sur les irrigations des cultures. Ce deuxième facteur et la terre qui se réchauffe chaque jour , semble entrainer un e réapparition plus fréquente du Stonehenge :deux fois au cours des trois derniers étés, alors que l’on ne l’avait plus aperçu depuis 500 ans !

Les associations culturelles montent au créneau

L’association culturelle, qui décrit ce phénomène, demande aux autorités et notamment au Ministère de la Culture de s’intéresser de plus près à ce monument; ce Stonehenge restauré, aménagé et mis définitivement hors d’eau, pourrait devenir un repère touristique pour tous les passionnés d’Histoire et d’archéologie. L’association se bat pour le sauvetage de ce monument en proposant de l’évacuer vers la rive, afin d’en assurer la protection. Pourtant, les autorités ne semblent pas vraiment réagir..

Du changement au programme !

Heureusement, des personnes s’impliquent pour faire changer les choses: La ministre de la Culture, Nuria Flores, vante sur les réseaux sociaux l’opportunité touristique et culturelle du Stonehenge espagnol. Les maires des communes voisines du Stonehenge ont également été consulté. Depuis le début du mois de juillet, les autorités affirment qu’un plan de sauvegarde a été mis en place; il comprendrait notamment la récupération des différentes recherches archéologiques menées sur le site.

Le dolmen, qui est une chambre funéraire de 5 m de diamètre sur un impressionnant couloir de 10 m de long, se situe sur le domaine public. Il pourrait donc devenir un spot touristique en Espagne d’ici quelques années. Pour celles et ceux qui passeraient par l’Espagne cet été, Cacerès se trouve au sud-ouest de l’Espagne, non loin de la frontière portugaise. On ne sait jamais, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le Stonehenge avant qu’il ne devienne un lieu touristique ?