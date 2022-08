La Terre accélère sa vitesse, bat son record de rotation et les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi…

Les scientifiques ont publié une étonnante donnée concernant notre planète: ils affirment avoir enregistré le jour le plus court de la Terre depuis l’invention des horloges atomiques dans les années 50. L’évènement s’est produit le 29 juin dernier. Ce jour-là, la durée du jour sidéral terrestre était de 1,59 milliseconde plus courte que d’habitude. Il faut savoir que le précédent record, établi 10 jours plus tôt, le 19 juin 2022, était de 1,47 milliseconde de moins. Comme nous le savons tous déjà, notre planète effectue un tour complet sur son axe toutes les 24 heures ou 8 640 000 millisecondes. Et cette durée n’est pas fixe, elle peut changer d’un jour à l’autre. Cependant, la différence est tellement faible que seules les horloges atomiques peuvent la percevoir.

La Terre accélère sa vitesse de rotation !

Grâce à ces dispositifs complexes, depuis environ sept décennies, nous sommes en mesure de suivre l’évolution de la rotation de la Terre. Selon les calculs, durant l’ère mésozoïque, il y a environ 70 millions d’années, la durée du jour sidéral terrestre était d’environ 23 heures et demie. Et depuis la première moitié du XIXe siècle, un ralentissement de la rotation de la planète bleue a été constaté. D’après Dennis McCarthy, directeur à la retraite de l’Observatoire naval américain, ce rythme semble s’accélérer ces dernières années. Par exemple, en décembre 2020, il a été documenté qu’au cours de cette année-là, notre planète avait connu ses 28 jours les plus courts depuis l’invention de l’horloge atomique.

Un phénomène dû au changement climatique ?

Par ailleurs, le 26 juillet 2020, notre planète a connu une journée de 1,50 milliseconde plus courte. Les experts ignorent encore la véritable raison de cette augmentation de la vitesse de rotation de la Terre, entrainant en conséquence le raccourcissement des jours. Cependant, plusieurs hypothèses ont été lancées. Parmi elles, il y a une considération selon laquelle l’oscillation pourrait avoir un lien avec la fonte des glaciers; d’autre expert mettent en cause l’oxygénation de l’atmosphère terrestre. Selon les explications de McCarthy, il est possible que la fonte des blocs de glace des pôles Nord et Sud entraine une baisse de la pression qui s’exerce sur la planète au niveau de ces régions. Ce phénomène aurait pour effet de rendre la Terre plus ronde, et donc de tourner plus vite. Mais ce n’est qu’une supposition…

L’oscillation de Chandler

Dans l’ensemble, la grande majorité des scientifiques pensent ainsi que le raccourcissement des jours terrestres pourrait être la conséquence du fait que l’axe sur lequel notre planète tourne n’est pas aligné avec son axe de symétrie. Cela entrainerait un léger vacillement connu sous l’appellation de « oscillation de Chandler ». « L’amplitude normale de l’oscillation de Chandler est d’environ trois à quatre mètres à la surface de la Terre, mais de 2017 à 2020, elle a disparu », a déclaré Leonid Zotov, professeur agrégé à l’Université HSE. « Notre existence quotidienne ne reconnaît même pas la milliseconde », a de son côté souligné McCarthy, et d’ajouter : « si ces choses se combinent, cela peut changer la vitesse à laquelle nous entrons dans une seconde intercalaire ». Effectivement, le changement de la vitesse de rotation de la Terre peut affecter le « temps civil », c’est-à-dire le temps tel que nous le considérons, et nécessiter à terme une synchronisation avec le temps solaire.