Le site archéologique de Stonehenge a failli perdre son statut au patrimoine mondial !

Vendredi 30 juillet, la justice britannique a rendu une décision qui s’opposait au projet du gouvernement de construire un tunnel routier près du célèbre site de Stonehenge, au sud-ouest de l’Angleterre. Pour rappel, Stonehenge fait actuellement partie des sites classés au patrimoine mondiale par l’Unesco. Pourtant, un projet du gouvernement britannique a bien failli l’en retirer.

Le site de Stonehenge allait subir un préjudice permanent et irréversible

En effet, les dirigeants anglais ont projeté de construire un tunnel routier de trois kilomètres environ près du site archéologique. D’après Franceinfo : culture, ce tunnel était censé décongestionner un important axe routier est-ouest. Et le coût des travaux s’élevait à 1,6 milliard de livres, soit 1,8 milliard d’euros environ.

Plusieurs associations, historiens, druides et experts en urbanisme ont vivement critiqué ce projet. Un panel d’experts en urbanisme avait effectivement averti que la construction de ce tunnel routier causerait un « préjudice permanent et irréversible » au site archéologique.

De même, l’Unesco a prévenu le jeudi 22 juillet 2021 que si ce projet était concrétisé alors le site préhistorique, qui figure au patrimoine mondial depuis 1986, allait perdre son statut de site du patrimoine mondial. Mais ce n’est pas tout, l’Unesco a aussi ajouté que Stonehenge allait figurer à sa liste des sites « en danger ».

Un projet illégal et hâtif

Malgré tous ces avertissements, le gouvernement britannique a quand même donné son feu vert au projet à l’automne dernier. Mais la justice est aussitôt intervenue. En effet, le juge David Holgate a rendu un jugement le vendredi 30 juillet 2021 jugeant le projet du tunnel routier « illégal », mettant ainsi un coup d’arrêt au plan du gouvernement.

En plus du caractère frauduleux du projet, le juge a aussi reproché au ministre des Transports, Grant Shapps, le fait de ne pas avoir envisagé de solutions alternatives. Pourtant, ce ministre devait y penser étant donné que Stonehenge jouit du statut de site classé au patrimoine mondial.

Victoire pour certains, déception pour d’autres

La compagnie d’Etat Highways England, qui porte le projet, s’est dit « extrêmement déçu par la décision », dans un tweet. Mais les opposants au projet ont clairement exprimé leur satisfaction: le directeur de l’association Save Stonehenge World Heritage Site (SSWHS), John Adams, a déclaré que les membres de l’association ne peuvent pas être plus heureux à l’issue de cette procédure.

L’avocat des militants qui se sont opposés à la construction du tunnel, Rowan Smith, a qualifié la décision du juge d’ « énorme victoire ». Il a également ajouté que « l’autorisation de développement de ce tunnel nuisible a été déclarée illégale et est maintenant annulée. Le gouvernement devra retourner plancher sur ses plans avant qu’une nouvelle décision puisse être prise ». Justement, Highways Englanda a déclaré qu’il attendait que le ministère des Transports examine ses options restantes.

Pour rappel, Stonehenge fait partie des monuments mégalithiques préhistoriques les plus importants au monde en termes de taille, de structure et de précision architecturale. Sa construction a été estimée entre 3 000 et 2 300 ans avant Jésus Christ. Ses pierres forment un ensemble de mystérieux cercles qui attirent chaque année des milliers de personnes. Malheureusement, comme le précise l’avocat Rowan Smith, la décision de justice signifie que Stonehenge est en sécurité… “pour l’instant“.