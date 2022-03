Stonehenge : des scientifiques pensent avoir (enfin) découvert sa véritable fonction

Le Stonehenge d’Amesbury dans le comté du Wiltshire, en Angleterre intrigue toujours les scientifiques… Cet immense monument mégalithique se compose d’un ensemble de structures circulaires concentriques. Il aurait été construit entre 2800 et 1100 av JC… Si les scientifiques s’intéressent tant au Stonehenge, c’est tout simplement parce qu’ils ne savent pas encore à quoi cela servait ! Une nouvelle étude britannique suggère que le Stonehenge pourrait être un calendrier solaire… Les scientifiques savent déjà que cet endroit se situe sur un complexe cérémoniel… Alors Monument funéraire ou calendrier solaire, le mystère reste entier, mais l’hypothèse est intéressante. On vous explique tout !

Une étude scientifique parue le 2 mars dernier dans la revue Cambridge Core révèle que le Stonehenge pourrait avoir servi de calendrier solaire. En fait les trente mégalithes constitueraient une année solaire 365.25 jours. Cette nouvelle hypothèse apporte également des précisions sur la manière dont ce calendrier solaire pouvait être utilisé. Timothy Darvill, auteur principal de l’étude et professeur de l’université de Bournemouth explique que les chercheurs “voient depuis longtemps dans la composition monumentale de Stonehenge des preuves d’un calcul du temps préhistorique – un calendrier néolithique”

Les mégalithes appelés Sarsens forment un grand cercle et proviennent tous de la même région. Leurs positions symétriques laissent à penser qu’ils fonctionnaient comme une unité unique. C’est en partant de cette hypothèse que la nouvelle étude a été faite. En analysant leur arrangement, leur position, leur numérologie, mais également les éléments manquants, ils l’ont comparé à d’autres calendriers solaires déjà connus. Darvill estime que ce calendrier fonctionne d’une manière très simple et se base sur une année solaire de 365.25 jours. Pour lui le grand cercle central représente le « noyau » du calendrier. Ensuite, les trente blocs disposé autour représentent un jour dans un mois… Ce mois est lui-même divisé en trois semaines de 10 jours chacune.

Selon le professeur, le calendrier solaire serait matérialisé par les cinq groupes de monolithes qui forment le fer à cheval du centre et par les quatre autres qui forment un rectangle autour. Les premiers représenteraient un mois intercalaire (5 jours) et les autres seraient des marqueurs qui permettraient d’ajouter un jour tous les quatre ans. De cette manière les solstices d’été et d’hiver seraient, chaque année, signalées par la même paire de pierre. Quant aux pierres manquantes, elles auraient pu servir à délimiter les 12 mois d’une année.