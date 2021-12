Le Viagra aurait une influence sur le développement de la maladie d’Alzheimer

Nous pourrions presque qualifier la Maladie d’Alzheimer comme maladie du siècle tant les cas se multiplient chaque année. Selon les chiffres de la Fondation pour la Recherche Médicale, 50 millions de personnes sont atteintes de démences dans le monde d’après l’OMS. En 2050, au rythme actuel, elles seront 152 millions. Et, parmi ces millions de personnes, 70% seront atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie est la première cause de démence dans le monde…

De nombreux traitements sont à l’étude pour tenter de trouver une solution à cette maladie… A l’heure actuelle, des traitements médicamenteux lourds permettent d’en ralentir les symptômes, mais pas de la faire disparaître ! Une récente étude scientifique, à interpréter avec précaution, estime que la prise de Viagra pourrait empêcher le développement de la maladie…

L’étude en question…

Dans l’étude publiée sur le site SciencePost, les chercheurs estiment que la prise de sildénafil, la molécule du Viagra, permettrait de limiter les risques de développer la maladie d’Alzheimer. Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont étudié plus de 7 millions de personnes… Le résultat peut sembler surprenant quand on sait à quoi servent ces pilules bleues chez les éléments de sexe masculin !

Selon l’étude, le Viagra aurait d’autres vertus que celle de vaincre les troubles érectiles. La pilule bleue serait également capable de faire chuter l’hypertension pulmonaire, de lutter contre le paludisme, ou encore contre certaines formes de cancer.

Pourquoi le Viagra pourrait-il lutter contre la maladie d’Alzheimer ?

Le docteur Cheng, chercheur à la Cleveland Clinic, et participant à cette étude explique que les patients sous Viagra présenteraient moins de protéine « tau » que les autres… Et on sait, grâce à cette autre étude, que la protéine tau joue un rôle important dans la maladie d’Alzheimer. Pour l’INSERM, la maladie pourrait être associée à un fonctionnement anormal de la protéine Tau. Cette protéine animale qui se trouve dans les neurones, pourraient jouer un rôle important dans le développement ou le non-développement de cette maladie.

Les résultats de l’étude !

L’étude a été réalisée sur des cellules in vitro pour en arriver à cette hypothèse, qui n’est pas une conclusion. Si les chercheurs ont mis en évidence l’effet du Viagra sur la protéine tau, c’est après avoir testé plus de 1600 médicaments, qui étaient tous candidats pour contrer les 13 modules que compte le développement de la maladie d’Alzheimer. Et ce serait le Viagra qui serait sorti en tête des médicaments les plus performants.

Les chercheurs estiment que la prise de Viagra réduirait de 69% les risques de développer la maladie d’Alzheimer. Ce pourcentage tend à augmenter chez les personnes diabétiques (Type 2) ou chez les hypertendus.

Mais l’étude précise aussi qu’il ne s’agit là que d’un constat et non d’une vérité scientifique. Pour le moment, les chercheurs pensent que le Viagra pourrait avoir une influence sur le développement de la maladie d’Alzheimer… Mais aucune étude scientifique n’a encore pu le prouver ! Attention: le viagra est un médicament contre les troubles érectiles, et n’est nullement indiqué pour se prévenir soi-même d’un éventuel risque contre la maladie d’Alzheimer.