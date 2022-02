L’effet Einstein ou le fait d’accorder plus de crédit à un propos lorsqu’il est énoncé par un scientifique

Si l’on vous dit que la lumière bleue d’un écran est une mauvaise idée avant de dormir, vous aurez tendance à vous demander qui nous sommes pour avancer cette théorie… En d’autres termes, vous penserez probablement que nous n’avons pas les compétences scientifiques qui permettent d’assurer la véracité de nos propos. En revanche, si une étude scientifique vient étayer nos propos, vous aurez tendance à croire qu’effectivement cette lumière bleue est probablement nocive. Puisque les scientifiques l’affirment alors c’est La Vérité, la science infuse quoi ! Mais pourquoi croyons-nous plus les scientifiques que les autres ? Explications.

Une expérience insolite !

Des chercheurs ont procédé à une expérience sur 10195 participants en utilisant des déclarations générées par un algorithme qui combine les mots « à la mode ». Ainsi, le New Age Bullshit Generator conçoit des phrases sans queue ni tête. Les phrases, qu’ils appellent « conneries pseudo-profondes », ont ensuite été présentées aux participants… L’idée était de savoir si une phrase, prononcée soit par un gourou, soit par un scientifique, avait le même impact sur celui qui l’entendait.

L’étude en question

Les 10195 participants issus de 24 pays différents ont donc répondu à des questions sur les déclarations, et leur crédibilité. Ils ont également dû faire connaître leur relation à la religion. Et les résultats peuvent paraître étonnants: une même déclaration est plus crédible quand elle provient d’un scientifique que d’un « gourou religieux » pour 76% d’entre eux. Une citation erronée est donc plus crédible si elle provient d’un scientifique. Et ce, même pour les personnes ayant déclaré un degré de religiosité élevé. Elles accordent toujours plus de crédit aux déclarations scientifiques qu’à celles d’un guide spirituel, même s’il s’agit de la même phrase, au mot près.

L’effet Einstein en cause ?

Les auteurs de cette étude estiment que ces résultats pourraient être en rapport avec l’Effet Einstein. Cet effet Einstein explique que les sources d’informations semblent plus fiables si elles bénéficient de l’aval d’un scientifique, qui possède une plus haute crédibilité qu’un religieux ou qu’un citoyen lambda, même si celui-ci excelle dans le domaine invoqué. En d’autres termes, une déclaration qui vient d’une personne qui « sait », comme d’un professeur, d’un médecin ou d’un avocat est plus crédible. Quelqu’un qui aurait donc un métier qui a demandé de longues études ou qui transmet une connaissance serait plus crédible qu’un autre, même si les connaissances sont finalement semblables.

Des exemples concrets

Prenons l’exemple d’une publicité qui vante les mérites d’un dentifrice qui combat les caries et la plaque dentaire. Il y a quelques années, nous avions droit à Renée Simonsen, mannequin star au sourire éclatant qui se baladait avec une fleur rouge entre les dents… Si l’on transpose ce genre de publicités à notre époque, nous trouverions plutôt le témoignage du Docteur X ou Y, dentiste de son Etat… Dentiste dans la publicité, mais peut-être acteur dans la vraie vie… Toujours est-il que l’aval d’un scientifique semble accréditer l’efficacité du produit promu ! Mac Lesggy peut en témoigner. On peut transposer cette situation sur une marque d’électroménager qui a abandonné la Mère Denis au profit de techniciens spécialisés, qui conseillent pourtant pour le même produit ! Alors doit-on forcément être d’éminents scientifiques pour connaître des vérités, savoir les transmettre, et surtout être pris au sérieux ? Telle est la question !