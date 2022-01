Les lois de la physique pourraient changer au fil du temps affirment ces scientifiques

Le 24 décembre dernier, le télescope spatial James Webb a quitté la terre pour rejoindre son orbite qui se situe au niveau du point de Lagrange L2. Conçu conjointement par la NASA, l’ESA (Agence spatiale européenne) et l’Agence spatiale canadienne (ASC), l’engin dont le poids est équivalent à celui d’un bus aura pour mission d’aider les scientifiques à comprendre les mystères de l’Univers.

Grâce à ses instruments, le JSWT sera notamment utilisé pour tenter de résoudre des énigmes telles que la formation des premières étoiles et des galaxies ou encore le rôle des trous noirs. Et si nous avions tort ? Que se passerait-il si les lois de la physique qui se sont appliquées à la naissance du cosmos étaient différentes de celles d’aujourd’hui ?

Des questions qui demeurent sans réponse

Nous savons déjà que l’Univers est en constante évolution. Depuis sa naissance, elle continue de s’élargir. Selon les estimations, son taux d’expansion est d’environ 66,9 km/s. La question est de savoir si les lois de la physique sont éternelles. Autrement dit, les principes de Newton ou encore d’Einstein s’appliquaient-ils déjà dès la fin du Big Bang ?

Continueront-ils à régir la nature dans les millions d’années à venir ? À ce propos, un certain nombre d’experts pensent que non. C’est le cas de chercheurs de Microsoft et d’experts affiliés à l’Université Brown à Providence, aux États-Unis. Ceux-ci soutiennent l’idée que les règles de la physique pourraient changer lentement.

Un univers autodidacte ?

Pour couronner le tout, il y en a ceux qui sont d’accord avec la théorie de « l’univers autodidacte ». Il s’agit d’une hypothèse qui sous-entend que le cosmos est une structure qui apprend sans mentor ni enseignant. Un article consacré à ce sujet a récemment été mis en ligne par nos confrères de Popular Mechanics. « Nous nous demandons s’il n’y aurait pas un mécanisme ancré dans le tissu du monde naturel, grâce auquel l’univers pourrait apprendre ses lois », se sont interrogés les auteurs de l’article. Selon cette théorie, l’univers est en quête de stabilité.

« Si l’univers est capable de calculer un ensemble donné d’algorithmes, alors peut-être qu’il peut faire le même genre de choses que l’intelligence artificielle, c’est-à-dire des systèmes d’auto-apprentissage qui s’enseignent de nouvelles règles », a de son côté déclaré Janna Levin, professeure de physique et d’astronomie au Barnard College de l’Université de Columbia.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires

Aussi intéressant soit-il, cet article n’a pas encore été validé par des pairs. D’ailleurs, les auteurs se veulent prudents quant à l’interprétation de leur concept. Il s’agit selon eux d’une simple théorie qui a besoin de travaux de recherche supplémentaires avant de pouvoir être éventuellement confirmée. Quoi qu’il en soit, cela prouve que nous sommes loin de connaitre tous les secrets du monde dans lequel nous vivons.