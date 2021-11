Alchimie : le code secret et la formule de la pierre philosophale enfin déchiffrés ?

Vieux de 4 siècles, un code alchimique vient finalement d’être déchiffré. Arthur Dee était un jeune Anglais qui faisait largement parler de lui vers la fin des années 1500; passionné de médecine, il avait été choisi par le tsar Michel Ier de Russie comme son médecin avant de devenir plus tard le guérisseur du roi Charles Ier d’Angleterre.

En plus de la biologie, Dee avait un intérêt pour un autre domaine : l’alchimie. Le jeune médecin se passionnait tellement pour cette discipline qu’il passait la plupart de son temps à essayer de perfectionner l’élixir de vie. Avec l’aide de son père, John Dee, il a écrit un curieux manuscrit qui décrit une certaine substance connue sous le nom de « pierre philosophale ». Aussi hypothétique soit-elle, cette dernière permettrait de rendre la vie éternelle. Elle serait aussi en mesure de guérir toutes les maladies.

Une page avec un paragraphe codé

Après environ 400 ans passés dans l’obscurité, le fameux manuscrit contenant un texte codé de 177 mots en latin nous livre enfin ses secrets. Tout a commencé il y a trois ans lorsque Megan Piorko est tombée par hasard sur le document écrit par Dee et son père. Le carnet alchimique relié en tissu et cuir comprend une trentaine de pages remplies de dessins, de symboles et de passages en latin. Parmi les pages, une en particulier avait attiré l’attention de la post-doctorante au Science History Institute: celle-ci contient un étrange paragraphe semblant être être écrit en code.

Présenté lors d’une conférence aux Pays-Bas

Le décryptage du passage commence alors en 2019. Cette année-là, Piorko présente le manuscrit dans le cadre d’une conférence organisée par la Société pour l’histoire de l’alchimie et de la chimie. La conférence en question avait eu lieu à Amsterdam et a réuni des chercheurs venant des quatre coins du globe. Durant l’occasion, la post-doctorante a pu discuter avec l’historienne Sarah Lang.

Malheureusement, les deux n’ont pas réussi à déchiffrer le code, et ce, en dépit de l’assistance d’autres experts. Convaincu que le paragraphe appartient à la catégorie « Bellaso/Della Porta », le duo se tourne alors vers l’institut d’histoire de la science de Philadelphie dans l’espoir de trouver des indices susceptibles de les aider. Mais en dépit de leur persévérance, Piorko et Lang n’ont rien découvert.

Résolu par un chercheur australien

Se rendant compte que le déchiffrement est plus complexe qu’il n’y paraît, les historiennes ont publié leurs travaux dans le cadre de la conférence virtuelle HistoCrypt 2021 en septembre. Après la présentation, les deux femmes ont reçu d’innombrables emails demandant l’intégralité du texte.

L’un d’eux avait comme objet « Je l’ai résolu ! » et venait de Richard Bean, mathématicien à l’Université du Queensland. Celui-ci a donc découvert le mot de passe. Il s’agit en réalité d’une phrase : « sic alter Iason aurea felici portabis uellera Colcho ». En français, on peut la traduire par « Comme un nouveau Jason, tu emporteras la toison d’or loin de la joyeuse Colchos. »

Grâce à Pioko, Lang et Bean, il sera donc désormais possible d’utiliser la recette de l’élixir de jouvence. Une recette qui, selon Arthur Dee, permet à ceux qui « souffrent de n’importe quelle maladie de retrouver la santé ». Mais le trio devra d’abord perfectionner leur traduction avant que les chimistes ne puissent tester la formule dans la vraie vie…