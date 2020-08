Nuit des étoiles filantes, une soirée la tête dans les étoiles !

Si dans votre programme, vous avez projeté une nuit à la belle étoile, c’est cette nuit qu’il faut choisir ! La Terre croisera les Perséides pour nous offrir une « nuit des étoiles filantes ». Les Perséides sont des débris de la comète Swift-Tuttle.

Dès qu’elles entrent dans notre atmosphère, elles s’illuminent et forment ces fameuses étoiles filantes qui finalement n’en sont pas vraiment. La pluie de Perséides a débuté le 17 juillet et durera jusqu’au 24 août mais le pic d’activité de cette pluie un peu particulière devrait se dérouler cette nuit avec environ 110 étoiles filantes par heure !

Dans quelle direction observer les étoiles filantes ?

Si vous possédez une carte du ciel et que vous avez la chance de retrouver la constellation de Persée, c’est celle-ci qu’il faudra regarder. Plus simplement la direction Nord-Est semble la plus propice à l’observation. Par définition, les étoiles étant filantes, elles peuvent cependant « arriver » depuis toutes les directions. Il faudra vous installer dans une zone dépourvue de pollution lumineuse pour les observer du mieux possible.

Quelle sera la meilleure heure pour les observer ?

Les phénomènes de ce genre se produisent souvent en pleine nuit, mais cette fois-ci, il vous suffira d’être présent entre 22h et 23h, avant que Lune ne pointe le bout de son nez. Scientifiquement, c’est entre 10 h et 23 h que l’activité sera la plus intense, mais évidemment, il est difficile d’observer des étoiles filantes en plein jour. Toujours d’après les scientifiques, ce phénomène est suffisamment intense pour être observé après 23 h et même dans les jours qui suivront.

Vous n’aurez pas besoin de matériel sophistiqué pour observer les étoiles filantes ! Ouvrez grand les yeux et admirez le spectacle !

