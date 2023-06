Que se passerait-il si la couche d’ozone disparaissait totalement ?

L’humanité déploie des efforts considérables depuis des décennies pour préserver la couche d’ozone. Cette couche de l’atmosphère terrestre qui se trouve à environ 10 km du sol est connue pour son rôle protecteur contre les rayonnements nocifs du Soleil. Concrètement, elle protège les êtres vivants et l’écosystème des rayons ultraviolets émis par notre étoile. Mais cette partie de la stratosphère aurait une influence bien plus importante qu’on ne le pense dans la dynamique climatique de notre planète. C’est en tout cas ce que suggère une étude menée par les chercheurs Russell Deitrick et Colin Goldblatt, affiliés à l’Université de Victoria, au Canada.

Un modèle informatique pour mieux comprendre

L’étude en question a été mise en ligne dans le journal de prépublication arXiv, n’ayant pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Néanmoins, son contenu est important, car c’est la première fois que des scientifiques consacrent autant d’efforts à l’évaluation de l’impact d’une éventuelle disparition de la couche d’ozone sur le climat de la Terre. Pour ce faire, Deitrick et Goldblatt se sont appuyés sur un modèle informatique capable de simuler les différentes conséquences d’un tel phénomène.

Des effets catastrophiques

L’équipe a découvert grâce aux simulations que l’ozonosphère rend la surface de notre planète plus chaude d’environ 3,5 °C qu’elle ne le serait en son absence. Certes, avec le problème du réchauffement climatique auquel nous sommes actuellement confrontés, on pourrait penser que la destruction de cette couche de haute altitude aiderait à faire baisser la température. Cependant, selon les scientifiques, une réduction aussi brutale aurait des effets catastrophiques. Il faut savoir que la molécule d’ozone est constituée de trois atomes d’oxygène. Sans ces composants dans la stratosphère, l’atmosphère retiendrait moins de chaleur et d’humidité. Ce qui perturberait la formation des nuages et, par conséquent, les précipitations.

D’autres conséquences non négligeables

Outre ces changements potentiellement dangereux, une disparition de la couche d’ozone entraînerait des perturbations au niveau de la circulation des masses d’air : les courants se renforcent près de l’équateur et s’affaiblissent près des pôles. D’après les chercheurs, cela impactera largement le cours des saisons. En plus de nous protéger contre les rayons UV, la couche d’ozone figure donc parmi les éléments clés qui contribuent à l’équilibre naturel de notre planète. D’où l’importance de poursuivre les efforts visant à la préserver.