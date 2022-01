Se tromper de prénom est (souvent) un signe d’affection explique cette étude scientifique

Nous nous sommes tous déjà retrouvé dans cette situation ! Nos amis ou même notre propre mère nous ont déjà appelé par un prénom différent du nôtre. Pire encore, notre amoureux ou notre amoureuse à oser confondre avec celui de son ex ! Bien souvent dans ces cas-là nous le prenons très mal… Et si cette situation était en réalité très différente de ce que nous imaginions ? Le fait que nos proches nous appellent par un prénom différent du nôtre montrerait en réalité qu’ils nous aiment !

Confondre le prénom de quelqu’un voudrait donc dire qu’on l’aime ?

Bien que cette situation soit tout aussi gênante pour les deux personnes, se tromper de prénom en s’adressant à quelqu’un n’est en réalité pas si négatif que ça. Cela serait même un certain signe d’affection à en croire une étude. En effet, différents psychologues américains de l’université de Duke ont réalisé une étude afin d’en savoir un peu plus sur ces situations. Et les résultats publiés dans le revue Mémoire et cognition révèle quelque chose de surprenant ! Ce phénomène montrerait en réalité que nous aimons la personne que nous venons d’appeler par un autre prénom. Ce qui peut en effet paraître assez étrange. Dans l’inconscient des gens, lorsque nous aimons vraiment quelqu’un il est impensable de l’appeler par un autre prénom.

Des résultats assez surprenants

Selon l’étude menée par les psychologues, la confusion de prénom arriverait particulièrement lorsque l’on s’adresse à quelqu’un que l’on aime. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont interrogés 1 700 personnes différentes. Cet interrogatoire portait sur les situations dans lesquels ces personnes avaient tendances à se tromper de prénom en d’adressant à quelqu’un. Et bien sûr, les relations que les participants entretenaient avec les personnes en question. Lorsque nous nous trompons de prénom en nous adressant à quelqu’un, il est très rare voire impossible de confondre son prénom avec celui d’une célébrité. Généralement nous confondons les prénoms de deux personnes qui sont ou ont été assez proches de nous. C’est pourquoi il peut arriver que la personne avec qui nous partageons notre vie le confonde avec celui de son ex… Bien entendu, ce petit lapsus n’est pas volontaire. Ce serait simplement notre cerveau qui nous jouerait des tours.

Un phénomène dû à une mauvaise organisation de notre cerveau

Comme nous le savons tous, notre cerveau reçoit des milliers d’informations à chaque instant. Toutes ses informations sont rangées dans notre cerveau afin de pouvoir s’en resservir. Et le principe est identique en ce qui concerne les personnes qui font parti de notre vie. Dans notre cerveau, chaque personne est “rangé” selon son groupe social auquel il appartient. Il y a, par exemple, les amis, la famille, les collègues, les relations amoureuses… C’est pourquoi il peut arriver que, parfois, notre cerveau s’emmêle un peu les pinceaux. Néanmoins, selon cette étude, la mémoire ne serait, elle, pas en cause. Plus surprenant encore, certains participants ont révélé confondre le prénom de leur proche avec celui de leur chien explique le site independent.co.uk. Cela voudrait donc dire que, en suivant l’interprétation de l’étude, les chiens seraient rangés dans la même catégorie que certains proches ? De quoi se remettre en question…