« Une découverte exceptionnelle », l’île de Pâques n’en finit pas de livrer ses secrets…

L’île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, est une île située dans le Pacifique Sud, appartenant à la région de Valparaiso du Chili. Elle est célèbre pour ses statues monumentales en pierre, appelées moaï. Elles ont été construites par les habitants de l’île entre le XIIIᵉ et le XVIᵉ siècles. Elle est située à environ à 3 700 km de la côte ouest du Chili. Aujourd’hui, l’île de Pâques fascine de nombreux scientifiques et touristes. En effet, elle est une destination populaire, attirant des milliers de visiteurs chaque année pour admirer les moaï et explorer la riche histoire et la culture de l’île. Et justement, cette histoire de la construction des moaï vient de connaître un nouveau rebondissement avec la découverte d’une nouvelle statue immergée depuis 200 ans. Plongée au cœur de cette découverte exceptionnelle.

Les moaï de l’île de Pâques fascinent le monde entier

L’histoire de l’île de Pâques est fascinante et mystérieuse. Les habitants de l’île, les Rapa Nui, ont construit les moaï pour représenter leurs ancêtres élevés au rang de dieux. Les raisons pour lesquelles les habitants ont cessé de construire les statues et ont abandonné leurs traditions ? Celles-ci sont toujours discutées par les archéologues et les historiens. Un nouveau moaï est donc venu enrichir la déjà superbe « collection » de l’île, un lieu unique au monde. Cette nouvelle statue a été découverte dans le lit d’une lagune asséchée dans un cratère de volcan. Cette annonce a été faite par la communauté indigène qui administre le site sur l’île chilienne.

Pourquoi ce moaï intéresse-t-il les scientifiques ?

Le moaï découvert est une statue unique en son genre. Ainsi, c’est la première fois qu’une telle œuvre est mise à jour à l’intérieur d’une lagune, dans le cratère volcan Rano Raraku comme l’a déclaré la communauté indigène Ma’u Henua dans un communiqué ainsi que la revue Science Alert. Cette statue a été découverte le 21 février dernier par des scientifiques chiliens volontaires, participant à un projet de restauration du marais du cratère justement.

Le nouveau moaï mesure 1.60 m de haut alors que plusieurs statues situées dans cette zone avaient été carbonisées dans un incendie en octobre dernier. La découverte de ce moaï pourrait également être un indice sur le réchauffement climatique, car il se trouve sur un endroit du cratère qui s’assèche progressivement depuis 2018. Ce dernier des moaï a été retrouvé allongé sur le côté et regardant vers le ciel, mais nul ne sait s’il avait été installé debout ou dans la position actuelle.

Que dit cette nouvelle découverte ?

Les moaï sont donc des statues de pierres sculptées sans jambes et aux visages allongés. Elles ont été extraites de la cendre volcanique, le tuf, sur le volcan. « Ce qui est intéressant, c’est que pendant au moins les 200 ou 300 dernières années, la lagune avait une profondeur de trois mètres, ce qui signifie qu’aucun être humain n’aurait pu y laisser les moaï pendant cette période », a déclaré Huki. Notons que ce dernier est le directeur provincial de la branche locale de la société forestière nationale, collaborant à la restauration du marais. Les auteurs de cette fascinante découverte pensent qu’il pourrait en exister d’autres, enfouies dans le cratère. Cependant, pour le moment, ils n’ont aucun moyen d’extraire cette statue du lieu de sa découverte. C’est pourquoi la communauté Ma’u Henua recherche actuellement des financements pour l’étudier plus en profondeur. Peut-être révèlera-t-il de nouveaux secrets sur cette très mystérieuse île de Pâques ?