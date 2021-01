Netflix annonce 8 saisons pour la Chronique des Bridgerton, la série qui cartonne depuis décembre !

Amateurs d’hémoglobine, de suspens et de séries policières, passez votre chemin ! Depuis quelques semaines, une série romanesque et romantique bat tous les records sur Netflix : La Chronique des Bridgerton ! Sans que l’on ne sache trop pourquoi, cette série s’est hissée dans le top 10 des séries Netflix dans 76 pays du monde !

Impressionnant ! Une série télévisée tirée d’une série de 9 tomes de romans écrits par Julia Quinn en 2000 mais sortis en France en 2010. La diffusion sur Netflix a débuté le 25 décembre dernier et connaît un succès fulgurant depuis. Et l’annonce de Netflix va ravir les fans !

La Chronique des Bridgerton c’est quoi ?

L’histoire se passe en Angleterre pendant la période de la régence où ducs, duchesses et princesses en toilettes se gaussent dans les bals de la ville… Avec pour seul objectif de trouver un mari de bon parti ! Alors certes, le synopsis semble simple mais l’adaptation de Netflix est tout de même hyper bien ficelée. Suspens, amours interdits (ou pas d’ailleurs) et réflexion sur la « petite » place des femmes à cette époque… La bienséance dans toute sa splendeur mais également les non-dits et les choses prohibées.

Une plongée au cœur de la régence anglaise sur fond de trahison et de rencontres qui ne laisse pas indifférents ! Mais cette série pose également la question des personnes de couleurs dans la haute société… Contrairement aux clichés habituels, les personnes de couleurs se retrouvent au même rang que les autres (ou presque) ! A l’heure où les clichés ont la dent dure dans le cinéma envers les personnes de couleurs, souvent cantonnées à certains rôles, cela fait le plus grand bien. Les 9 tomes de La Chronique des Bridgerton sont disponibles sur Amazon, en format Kindle au prix de 5.90€ chacun.

Et sur Netlfix c’est comment ?

Une seule saison diffusée pour le moment avec 8 épisodes, qui provoquent une addiction au suivant ! Les acteurs sont époustouflants bien qu’inconnus du grand public. L’histoire est romanesque mais on ne s’y ennuie pas une seconde. Evidemment, celles et ceux qui aiment les films d’horreur ne regarderont pas cette série, mais le romantisme ne tue pas ! Et le succès est tel que Netflix vient d’annoncer que 8 autres saisons devraient être ajoutées prochainement sur la plateforme.

Pourquoi tant de succès ?

Hormis le jeu magnifique des acteurs et l’histoire fort bien ficelée, le moral des gens n’est pas au plus haut avec cette épidémie… Une série comme La Chronique des Bridgerton fait du bien en ce moment ! Les histoires y sont légères mais intrigantes, passionnées et passionnelles ! Cette série se regarde et nul besoin de se triturer les méninges pour connaître l’assassin ! Quoique, l’intrigue de la première saison nous a laissé en haleine jusqu’à la dernière seconde du huitième épisode. Il n’y a plus qu’à patienter pour connaître la suite !