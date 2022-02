Aide de l’Etat : pouvez-vous bénéficier de la prime “connexion internet à haut débit” de 300 ou 600€ ?

Souvenez-vous en mars ou avril 2020, quand nous nous sommes tous (ou presque) retrouvés à télétravailler depuis chez nous… Nous sommes nombreux à avoir connu des coupures internet, des ralentissements et autres désagréments. Les réseaux domestiques étaient alors pris d’assaut par tous ces nouveaux télétravailleurs. Et nous nous sommes vite rendu compte combien l’accès à Internet à haut débit était primordial. Malheureusement, certaines régions françaises sont mal desservies par ce haut débit et cela a pu (et peut encore) poser quelques problèmes. Lors d’un déplacement récent, le premier ministre Jean Castex annonçait une aide pour les particuliers. Cette aide a été mise en place pour que tous les Français puissent bénéficier d’une connexion à haut débit. Elle existait déjà et était de 150€; elle va passer à 300€ voire à 600€ dans certains cas. Mais pour qui ? Pourquoi ? On vous explique tout !

L’accès internet, un besoin désormais essentiel pour tous !

A l’heure du télétravail et du tout numérique, si l’accès à internet n’est pas un droit fondamental, il s’avère être nécessaire au quotidien de la majorité, voire primordial ! Aujourd’hui, tout se fait par internet : impôts, assurance maladie, factures EDF – gaz- eau, prise de rendez-vous médicaux, etc. L’arrivée de la 5G peut également rendre la fracture numérique plus conséquente. Certains peuvent avoir accès à des connexions haut-débit (fibre) quand d’autres rament encore avec leurs abonnements classiques. Dans certaines zones rurales, voire dans les banlieues des grandes villes, la problématique est bien présente, ce qui peut engendrer des difficultés pour envoyer des documents, prendre des rendez-vous médicaux ou simplement suivre l’état de ses comptes bancaires. Tout passe désormais par internet et ce n’est pas demain que cela devrait changer, bien au contraire !

Quel est cette aide du gouvernement ?

L’aide concernée fait partie du dispositif gouvernemental “Cohésion Numérique des Territoires“, et se donne pour objectif de couvrir la totalité du pays avec un débit supérieur à 30 Mbits/s en fin d’année 2022. La France voudrait être un pays exemplaire quant au développement de la couverture internet haut débit. L’aide était de 150€ avant cette nouvelle réforme, mais cela ne permettait pas de s’équiper correctement. Elle sera donc de 300€ dès le 1er avril, mais pourrait atteindre 600€ dans certains cas. Pour le premier ministre, la situation géographique de l’habitant ne doit pas engranger de problèmes de connexion.

“Le montant de cette subvention sera doublé au 1er avril, passant à 300 € pour les offres d’internet à très haut débit et ira jusque 600 € sous conditions de ressources.” Source : presse.economie.gouv.fr

Qui pourra bénéficier de cette aide de l’Etat ?

Le programme “Cohésion Numérique des Territoires” concerne les particuliers et entreprises désireux de s’équiper d’un réseau sans fil, soit environ 28 000 communes en France. Les différentes options proposées vont de la boucle locale radio (grâce à une antenne) à la mise en place d’un réseau 4G ou d’une technologie satellite. Pour savoir si votre commune est éligible à l’aide, il faut se rendre sur le site dédié => aménagement-numérique.gouv.

Il faudra ensuite choisir un opérateur, puis souscrire à l’offre correspond à vos attentes. Si votre commune est éligible, vous n’aurez aucune autre démarche à effectuer, l’aide qui peut aller jusqu’à 600€ sera déduite de votre première facture. Ce peut être une réelle opportunité pour ceux qui passent leur temps à ramer, ou pour passer d’une connexion box à un boitier 4G, sommes toutes, très efficace en dépannage !