Assouplissement du confinement : La règle des 20 kilomètres et 3 heures dans le détail.

Dès ce samedi 28 Novembre, nous entrons donc dans une phase dite « d’assouplissement du confinement » avant une possible phase suivante à partir du 15 décembre… Même si nous y perdons un peu notre latin, nous avons essayé de décortiquer l’une des nouvelles règles : celle des 20 kilomètres et 3 heures… Pour exercer une activité sportive ou se balader… A 20 kilomètres de chez soi donc ! Mais les visites aux proches sont-elles autorisées ? La pêche et la chasse ? Les promenades en voiture ? On vous explique tout !

La règle des 3h et des 20 kilomètres dans le texte :

Selon le site Gouvernement.fr, la règle des 20 kilomètres et 3 heures est la suivante :

A compter du 28 novembre, la limite des 1 km -1 heure passe à 20 km – 3 heures, afin de permettre à chacun de sortir à l’extérieur, pour marcher, faire du sport, profiter de la nature. Mais elle ne vise pas à permettre des visites à des amis ou à la famille.

L’ensemble des commerces qui étaient jusque-là fermés, quelle que soit leur taille, pourront rouvrir samedi 28 novembre.

Cela semble clair pourtant cela ne l’est pas vraiment ?

Quid des sorties pour voir des amis ?

Si l’on en croit le texte, c’est donc interdit de voir ses amis et ses proches… Ce qui sous-entend donc que vous pouvez prendre votre véhicule pour vous rendre à 20 kilomètres de chez vous. Mais uniquement pour faire du sport ou vous balader, avec les membres de votre famille, confinés avec vous ! Hors de question donc de se donner rendez-vous dans un parc pour se balader entre amis ! Enfin, c’est ainsi que l’a présenté le Premier Ministre !

Quid de la chasse et de la pêche ?

Ces deux activités étant considérées comme des activités sportives, les chasseurs et pêcheurs pourront reprendre leurs activités…. Mais attention, uniquement s’ils habitent à moins de 20 kilomètres du lieu de chasse ou de pêche et pour une durée de 3h ! L’équitation, le tennis, et le golf semblent également concernés par cette mesure. Il faut donc que votre lieu d’activité se situe à moins de 20 kilomètres de votre domicile.

Comment connaître votre périmètre autorisé ?

Quelque soit l’activité pratiquée, le point de départ est l’adresse de votre lieu de confinement. Le site Calcmaps vous propose de calculer votre rayon de déplacement autorisé :

Entrez votre adresse et votre code postal

Choisissez « Dessiner un cercle »

Cochez 20 kilomètres.

L’attestation dérogatoire reste obligatoire pour les déplacements de 20 kilomètres pour 3 heures… Téléchargez Tous Anti Covid, la mise à jour se fait automatiquement… Attention, l’absence d’attestation expose à une amende de 135€.

Les petits commerces vont pouvoir ouvrir leurs portes à nouveau, les rayons des supermarchés vont être libérés de leurs rubalises et barrières… Attention, cependant des nouvelles règles sanitaires imposent un nombre de clients en fonction de la surface de la boutique… Et dans la file d’attente à l’extérieur, il faudra respecter une distance d’1 m entre chaque personne…. Si vous le pouvez #restezchezvous, ce sera la meilleure des protections pour le weekend au moins. Seuls les bars et restaurants devront patienter encore jusqu’au 20 janvier au moins… Une catastrophe pour ce secteur, mais c’est un autre débat !