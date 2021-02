Depuis la mi-janvier les ventes des masques FFP2 ont été multipliées par dix, doit-on craindre une pénurie ?

Mais quelle est cette mouche qui pique encore les français ? En Mars, ils dévalisaient littéralement les rayons pâtes, papier toilette et farine ! Après une accalmie au niveau des excès de certains, c’est désormais sur les masques FFP2 que les français jettent leur dévolu !

Ces consommateurs sont-ils devins, prévoyants ou angoissés ? Toujours est-il que depuis le 15 janvier, les fabricants de masques FFP2 voient leurs productions monter en flèches. En Allemagne et en Autriche, ces masques FFP2 sont déjà obligatoires dans les transports en commun et dans les magasins… En France, on les réserve encore aux soignants mais pour combien de temps encore ?

Pourquoi cette ruée sur les FFP2 ?

Depuis le 18 janvier, le Haut Conseil de Santé Public déconseille l’utilisation des masques en tissus. Ils seront même interdits dès le 8 février dans les écoles, collèges et lycées. Le 27 janvier ce même HCSP recommandait les masques chirurgicaux, les FFP2 et les FFP3, plus filtrants que les artisanaux face aux variants.

Le directeur commercial des pharmacies Lafayette, Pascal Fontaine explique au Figaro : « On a constaté un vrai report des achats de masques, aujourd’hui on ne vend quasiment plus de masques en tissu ou chirurgicaux » « En décembre, nous avons vendu 3000 masques de type FFP2, en janvier nous en avons vendu 250 000 »

Vers une pénurie de FFP2 ?

Souvenez-vous en mars 2020, le gouvernement avait dû encadrer drastiquement les prix des gels hydroalcooliques et des masques chirurgicaux… Sur certains sites en ligne, la boîte de 50 masques pouvait attendre les 100€ ! La loi de l’offre et de la demande ! Certains pharmaciens alertent déjà sur le fait de laisser les masques FFP2 aux soignants !

Une pénurie pourrait se profiler et ce pourrait être un nouveau problème à gérer. Les masques FFP2 sont, en moyenne 10 fois plus chers que les masques chirurgicaux… S’ils devenaient ceux préconisés par le gouvernement, certains auront anticipé, d’autres paieront alors le prix fort.

Prix qui ne manquera pas d’augmenter probablement. Le gouvernement nous a tellement habitué à changer la donne en quelques heures, que l’on a du mal à savoir si ces gens ont tort ou raison de stocker des FFP2 !

