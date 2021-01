« En Mémoire de Mon Ami », un site internet gratuit qui aide les maîtres à faire le deuil de leur compagnon

Lorsque l’on perd un proche, tout est fait en France, pour que l’on puisse en faire le deuil… Bien sûr, il existe des cimetières qui permettent le repos de la personne décédée, mais aussi le recueillement des proches… Quand il s’agit de la perte d’un animal, il n’existe que peu d’alternatives pour faire son deuil…

Pourtant perdre un animal peut parfois être aussi difficile que perdre un proche… N’oublions jamais qu’un chien ou un chat vit 24h/24 avec nous, qu’il partage la totalité de notre vie, ce qui n’est pas toujours le cas pour un humain ! Depuis peu il existe un site internet : EN MEMOIRE DE MON AMI, qui permet d’aider les maîtres éplorés à faire le deuil de leur compagnon à quatre pattes. Explications.

En Mémoire de Mon Ami, est une initiative de la Fondation 30 Millions d’Amis qui s’engage chaque jour dans le bien-être de l’animal, de ses maîtres. La Fondation lutte également activement contre la maltraitance animale et les abandons.

Que dit la loi lors de la mort d’un animal de compagnie ?

Lors de la mort d’un animal de compagnie, les propriétaires sont souvent dans l’incertitude… Il est possible d’enterrer un animal dans son jardin en respectant des conditions strictes que la Fondation 30 Millions d’Amis rappelle ici . Mais lorsqu’il n’y a pas possibilité d’enterrer son animal dans le jardin ou dans un cimetière animalier, le deuil est parfois plus difficile. La crémation coûte relativement cher et tout le monde ne peut se permettre de récupérer les cendres de son chien, malgré tout l’amour qui lui est porté. Le site En Mémoire de mon Ami peut être une douce alternative à cette solution parfois subie.

Comment ça marche ?

Le site En Mémoire de mon Ami fonctionne très simplement et il est totalement GRATUIT ! Lorsque le deuil touche un maître, il peut créer un espace dédié à son chien ou son chat en déposant une photo de lui. Il peut également lui écrire une longue lettre d’adieu, partager ses souvenirs avec lui…. Ecrire permet parfois de libérer les douleurs liées au deuil et c’est sur ce principe que se base le site.

Une entraide spontanée

Au-delà du message laissé à son compagnon disparu, les autres internautes peuvent soutenir le maître dans cette période difficile. Chacun peut répondre aux messages laissés par un mot de soutien, une expérience personnelle ou même des astuces pour mieux appréhender le départ de l’animal.

Les mots de Reha Hutin, présidente de la fondation :

Reha Hutin, propriétaires des célèbres bergers allemands Mabrouk, Junior et Mabrouka, stars de l’ancienne émission animalière ajoute : “Mabrouk, Junior et Mabrouka ne m’ont fait mal qu’une seule fois dans leur existence : le jour où ils sont partis. Face à la perte d’un animal, notre chagrin est souvent mal perçu ou mal compris par notre entourage. Alors on préfère le garder pour soi. Ce faisant, on aiguise encore plus la douleur. Je n’ai surmonté ma peine que grâce aux nombreux témoignages de soutien que j’ai reçu du public. C’est pour cela que j’ai voulu créer un espace où chacun pourra venir rendre un hommage à son ami, car nous partageons tous ce besoin de nous souvenir de nos animaux.”

Une bien belle idée pour aider les propriétaires dans le chagrin non ?

