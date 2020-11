Et en achetant des produits RED une partie de l’argent est reversée à un fonds mondial de lutte contre les pandémies

Vous aimez la couleur Rouge ? Depuis quelques années, il existe une gamme de produits de toutes sortes baptisées (RED) ! Et en achetant des produits de la gamme (RED), vous participez à la lutte contre le SIDA et contre les pandémies ! Ne serait-ce pas une excellente idée par les temps qui courent ?

Le programme (RED) est réalisé en partenariat avec TheGlobalFounds, un fond mondial qui investit pour éradiques des maladies comme le Sida, la Tuberculose ou le Paludisme. Et, avec ONE, un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l’extrême pauvreté et les maladies évitables d’ici 2030. Acheter un produit (RED) c’est donc faire une bonne action tout en se faisant plaisir. A condition de choisir un produit… rouge !

Le sida dans le monde

Selon le rapport mondial de l’OnuSida publié sur le site Sidaction, il y avait en 2019, 38 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde et c’est 1.7 millions de personnes de plus qu’en 2018. Sur ces 38 millions, seuls 25.4 millions ont accès à la thérapie antirétrovirale, seul traitement possible actuellement. 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au Sida. Nous parlons beaucoup de l’épidémie de COVID 19 actuellement, mais le Sida tue encore dans le monde !

La gamme (RED) c’est quoi ?

(RED) collabore avec les marques les plus emblématiques du monde pour qu’elles reversent une partie des profits générés par la vente des produits au fonds mondial. Aujourd’hui, grâce à ce programme, ce sont plus de 650 millions de dollars qui ont été récoltés. Ils ont notamment permis de financer des programmes au Ghana, au Kenya, au Rwanda ou en Tanzanie. 180 millions de personnes à travers le monde, ont pu bénéficier de traitements, mais également de tests et d’action de prévention.

Quelles sont les marques partenaires du programme (RED) ?

La liste est longue mais elle est disponible ici ! Parmi les plus emblématiques comme Apple qui propose tous ses iPhone depuis le 7 en modèle (RED)… Ils sont évidemment identiques aux autres smartphones, mais ils sont rouges et estampillés (RED) au dos ! Converse vend des chaussures fabriquées en Afrique ! Nike équipe des grands joueurs comme Materazzi, Drogba ou Cole de lacets rouges, disponibles en magasin Go Sport ou Décathlon. Les marques de luxe ne sont pas en reste avec Emporio Armani qui propose le modèle de lunettes de soleil portées par Bono (U2) à la vente (RED).

Où trouver les produits (RED) ?

Amazon est également partenaire de ce programme caritatif et propose de nombreux produits de la gamme : vêtements, Echo Dot, iPhone ou encore produits pour la maison de la marque Alessi… Un large choix de produits que vous pouvez retrouver sur la boutique Amazon (RED). Il est également possible de faire un don via le site (RED). Et il se dit même que l’iPhone 12 est déjà disponible en version (RED) !!!