Klaxoon : la plateforme d’ateliers collaboratifs et hybrides

Alors que l’on aurait pu penser que le télétravail n’était qu’un souvenir laissé en 2021, cette année recommence avec une obligation de trois jours de télétravail par semaine pour les entreprises qui le peuvent. A l’heure où le télétravail redevient la priorité, et même quand il ne le sera plus, il faut trouver des outils innovants et collaboratifs.

Pour vous aider à organiser vos meetings avec vos équipes, nous vous proposons de découvrir Klaxoon. Cette plateforme qui se présente comme une application permet aux entreprises d’animer des workshops productifs et efficaces dans un environnement hybride… Explications.

Klaxoon c’est qui ?

Klaxoon fait partie des entreprises du Next 40, qui n’est pas un indice boursier, mais l’une des 40 jeunes entreprises françaises que le gouvernement soutient et promeut… Ce label créé en 2019 considère ces 40 entreprises comme les leaders technologiques de l’avenir !

L’entreprise a été fondée en 2015 et emploie aujourd’hui 300 personnes à travers le monde. Le siège social se situe à Rennes (35) mais l’entreprise dispose de bureaux à Boston (USA) ou Singapour. Aujourd’hui, ce sont 120 pays et plus de 5000 organisations qui font confiance à Klaxoon pour la gestion de leurs meetings.

Klaxoon Board c’est quoi ?

Klaxoon Board est une plateforme d’ateliers qui réunit dans un même espace un ensemble de fonctionnalités. L’application permet une animation d’équipe efficace, intuitive et facile depuis n’importe quel endroit du monde et depuis n’importe quel support informatique.

Dans la suite Workshop, l’une des formules proposées par l’entreprise, on retrouve différentes fonctionnalités comme un tableau blanc, des outils de chat ou encore la possibilité d’enregistrer ou d’exporter. Ceci n’étant qu’un petit panel de ce que propose Klaxoon, car vous pouvez également compter sur l’application pour des visioconférences ou le partage d’information depuis n’importe quel périphérique. Pour résumer, Klaxoon va pouvoir transformer n’importe quel outil (smartphone, tablette, ordinateur) en un espace de travail clair et concis.

La totalité des outils proposés sont élaborés avec des experts de tous horizons, ce qui permet de répondre à toutes les demandes, même les plus pointues.

Klaxoon comment ça marche ?

Klaxoon Board est une suite complète d’outils collaboratifs accessible à partir de n’importe quel support (tablettes, smartphones, ordinateurs). Elle met à disposition des équipes des outils collaboratifs qui permettent d’animer des réunions quotidiennes, de suivre (ou de piloter) un projet ou encore de mobiliser l’intelligence collective. Avec Klaxoon, il devient aisé de passer d’une idée à sa concrétisation, sans même être proches physiquement.

A l’heure où le travail est devenu hybride, et où les équipes en présentiel ne sont pas toujours les mêmes, elle est devenue un outil indispensable pour simplifier les échanges et plus généralement le travail en équipe.

Qu’est-ce que l’application Klaxoon Worshop Platform ?

Cette nouvelle application a été lancée en novembre 2021 avec pour objectif de répondre aux nouvelles demandes liées au télétravail. Cette solution reprend les mêmes fonctionnalités que la formule initiale. Le tableau blanc interactif, les visioconférences, les partages d’écran ou encore des méthodes pour le management graphique. Elle permet à 250 participants de travailler ensemble, même à distance, et même s’ils ne sont pas tous sur les mêmes environnements informatiques.

Combien ça coûte ?

Klaxoon propose une formule gratuite qui offre la possibilité d’avoir jusqu’à 5 boards ouverts et 15 participants par tableau… Mais il existe également trois autres formules payantes via un abonnement mensuel.

Board, l’espace de travail visuel, visioconférence intégrée, bibliothèque de modèles jusqu’à 100 utilisateurs par tableau pour 9.99€ par mois et par utilisateur

Klaxoon Suite Workshop pour 12.90€ par mois et par utilisateur peut accueillir jusqu’à 100 utilisateurs par tableau et propose l’intégralité des apps collaboratives Klaxoon

Une offre réservée aux entreprises qui offrent la totalité des possibilités avec 300 utilisateurs par tableau. Les tarifs sont à demander sur devis.

Article proposé par Klaxoon