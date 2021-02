Télétravail et visioconférences : Qu’est-ce que la Zoom Fatigue et comment la combattre ?

Il y a un an, les salariés découvraient le télétravail… Les visioconférences en pyjama / chemise, la gestion de son temps, les transports en commun en moins… Si, au début de la pandémie, le télétravail était plutôt bien perçu, un an après, il fait apparaître quelques maux supplémentaires.

Fatigue, maux de têtes, vision amoindrie, douleurs… Les spécialistes ont même donné un nom à cette nouvelle fatigue chronique : La Zoom Fatigue ! Selon une récente étude réalisée par l’Université de Ludwigshafen en Allemagne, nous sommes 60% de télétravailleurs à subir cette nouvelle fatigue… Attention danger pour l’avenir !

Etudiants, salariés, autoentrepreneurs, tous sont concernés par l’utilisation des visioconférences à outrance… Aujourd’hui, même pour un apéro, on fait une visio ! Trop c’est trop, il va falloir ralentir !

Quelles sont les symptômes de la Zoom Fatigue ?

15% des personnes déclarant développer une zoom fatigue estiment qu’elle leur empoisonne la vie de façon permanente. La plupart constate l’apparition de symptômes tels que l’irritabilité, les maux de têtes, des douleurs dorsales ou encore des troubles visuels. Le télétravail serait la cause de ces maux en accroissant le taux de stress des salariés. Les réunions se font par visios, qui ne fonctionnent pas toujours correctement, les échanges se font par mail, le stress d’une réponse trop tardive se présente… Et c’est un stress supplémentaire qui n’existait pas en présentiel.

Pourquoi souffrons-nous de Zoom Fatigue ?

Multi-écrans, lumière bleue, éclairage non adapté au travail ou encore mauvaise assise… Tous ces facteurs engendrent des conséquences sur notre physique et sur notre mental. Lors d’une conversation en visioconférence, il arrive que les intonations ou la gestuelle ne soient pas perçues, mettant une barrière à la compréhension. Les problèmes de connexion, de conversation entrecoupées ou d’interventions de plusieurs tiers, le cerveau doit compenser les manques liés à cette nouvelle pratique… Et il se fatigue plus vite qu’en temps normal.

Le multiasking, une charge supplémentaire !

Faire du multisasking, c’est faire plusieurs choses à la fois comme assister à une visioconférence, mais répondre en même temps à un SMS, ou à son enfant en coupant le micro et la caméra ! C’est aussi finir de rédiger un rapport en même temps que se déroule une visioconférence… Le cerveau est beaucoup plus sollicité que lors d’une réunion en présentiel où il n’y a pas de « parasites » externes.

Comment combattre la Zoom Fatigue ?

Malheureusement, le phénomène étant relativement nouveau mais parfaitement acté, il n’y a pas vraiment de remède miracle. Cependant, les psychologues conseillent de bannir le multiasking en se concentrant sur une seule tâche… Mais également de privilégier les appels ou mails en lieu et place des visioconférences pas toujours nécessaires.

Et même si vous travaillez de chez vous, il est fortement conseillé de vous dégager de tout écran, le temps de prendre un café par exemple… Au moins 10 minutes toutes les deux heures ! Nous ne savons pas combien durera le télétravail, alors autant prendre les devants. Et s’éviter cette zoom fatigue qui s’installe de plus en plus !