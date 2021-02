Visioconférence : pourquoi éteindre votre caméra est bénéfique pour la planète ?

Pandémie oblige, la mode est au télétravail quasiment imposé par les gouvernements et aux visioconférences. Aujourd’hui, on fait des visios entre collègue pour le travail, mais également avec les proches qui se trouvent éloignés… Et même des visios entre amis pour se raconter les potins…

Si Zoom, Google Meet, Skype ou Teams étaient des mots réservés aux initiés, aujourd’hui, ils sont devenus courants et tout le monde sait de quoi il retourne… Pourtant une étude américaine parue en janvier 2021 explique que les visios sont une mauvaise idée pour la planète ! Explications.

Pourquoi il vaut mieux éteindre sa caméra ?

Dans le monde de la visioconférence, il y a ceux qui exposent leurs visages aux autres, et il y a ceux qui ouvrent le micro mais coupent la caméra ! Et ce serait plutôt une bonne idée pour l’environnement ! Selon les chercheurs de l’université de Yale, du Maryland et de Purdue, une heure d’appel vidéo génère entre 150 grammes et 1 kilo de CO2.

Il est évident que le télétravail a réduit les émissions de CO2 puisque l’on ne se déplace plus… Cependant l’utilisation de ce nouvel outil, s’il venait à se généraliser et à perdurer serait une nouvelle source de pollution. Elle n’existait pas avant la pandémie.

Les serveurs informatiques représentent une consommation de 1% de l’énergie globale… En augmentant les visioconférences avec caméra branchée, cette consommation pourrait considérablement augmenter ! Concrètement une visioconférence d’une heure correspond à un trajet de 9 km en voiture !

Comment faire alors ?

Les chercheurs conseillent deux gestes simples… D’abord réduire la qualité de la vidéo… Nul besoin d’une vidéo en ultra HD pour discuter avec son patron ! Cela diminue l’empreinte carbone de 86% !

Le deuxième conseil est celui d’éteindre sa caméra tout simplement… Les images étant responsables de 96% de la consommation d’énergie d’un appel numérique. Un simple bonjour avec caméra suffit, puis la caméra coupée, vous pourrez suivre la réunion vocale… Et cela vous permettra aussi de recevoir votre visio en pyjama et de protéger votre vie privée… C’est tout bénéf !

Enfin avec l’avènement du télétravail, on reçoit des centaines de mails par jour ! Ne répondez pas inutilement à des mails juste pour dire « Merci » ou « Ok reçu », cela ne sert à rien à part à faire chauffer un peu plus les serveurs et polluer la planète !