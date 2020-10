Connaissez-vous Ecomail, le service de messagerie écologique ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais le stockage des mails est néfaste pour la planète ! Un seul e-mail stocké c’est 10g de CO2 par an ! Si vous faites partie de ceux qui conservent des milliers de mails dans vos boîtes de réception, il va falloir faire le ménage… Et choisir une nouvelle messagerie : Ecomail par exemple !

Car moins vous stockez, moins vous polluez ! Ecomail ne vous promet pas des mails écologiques, ni des serveurs fonctionnant à l’énergie solaire. Mais ce qui est sûr c’est qu’Ecomail reverse la moitié de son chiffre d’affaires à des organisations écologiques. Choisir Ecomail, c’est participer à l’effort mondial pour la Planète.

Comment est né Ecomail ?

La naissance d’Ecomail vient d’un constat : la pollution que génère l’informatique mondiale est énorme ! En effet, imaginez les millions de machines connectées les unes aux autres pour que nous puissions lire nos courriels depuis notre bureau ! Les routeurs, switchs et autres serveurs sont de gros consommateurs d’énergie et producteurs de chaleur. La pollution est donc immédiate mais également pérenne puisqu’Internet n’en finit pas de s’étendre, qu’il est même devenu objet de travail à plein temps pour les télétravailleurs ! Pendant le confinement, les serveurs ont enregistré des hausses exponentielles de consommation et donc de pollution !

Un mail comment ça marche ?

Nous avons tous, aujourd’hui au moins une adresse mail quand ce ne sont pas plusieurs. Dans la majorité des cas l’adresse mail est stockée dans des serveurs situés hors de France. La distance entre le serveur et votre ordinateur génère de la pollution. Le transit du serveur à votre mail se fait par des centaines de relais, toujours plus puissants et toujours plus consommateurs d’énergie. Pourtant lorsque que nous envoyons un mail, nous n’avons pas conscience de cet impact écologique. Même si certains moteurs de recherche se veulent écologiques, il est évident qu’ils ont tout de même un impact environnemental. Ecomail souhaite aller plus loin dans la démarche écologique.

Pourquoi Ecomail ?

Ecomail ne vous dira pas que vos mails deviennent écologiques, ni que les serveurs ne consomment pas d’énergie électrique ni ne produisent de chaleur. En toute transparence, Ecomail propose un service de messagerie semblable à ceux que nous utilisons mais dont 50% des revenus de ventes sont reversés à des projets environnementaux. Ce peut être des projets qui favorisent la biodiversité, qui protègent l’environnement, mais également la protection des espèces animales ou végétales.

Ecomail a, par exemple, reversé 1500€ à l’association Natagora. Une association belge qui s’engage dans la création de réserves naturelles. Elle étudie les besoins des espèces et les protège. Natagora sensibilise également les plus jeunes à l’environnement pour en faire les adultes responsables de demain !

Ecomail combien ça coûte ?

Les services d’Ecomail ne sont pas gratuits, enfin pas vraiment même si l’impact financier est minime au regard de l’action que vous menez ! En effet, pour 12€ par an, soit 1€ par mois, vous aidez les associations choisies et le fond Ecomail. Le fond Ecomail a pour projet de créer une association et de devenir acteur en plus d’être financeur des autres associations.

Concrètement si nous sommes 10 000 à utiliser Ecomail, ce sont 50.000€ qui seront reversés à des projets écologiques. Les 50.000€ restants seront investis dans les infrastructures d’Ecomail, le développement d’autres projets et le paiement des salariés de l’entreprise. L’inscription est gratuite et vous disposez d’un essai de 30 jours avant de vous acquitter des 12€ pour l’année.

Les avantages d’Ecomail

Avec Ecomail, vous avez l’assurance de participer au développement et au financement d’association qui agissent pour l’environnement. Le service n’est pas financé par vos données personnelles ou votre navigation. Ecomail est un service fiable qui permet de participer à des projets écologiques sans enrichir les magnats de la messagerie Web.

Votre seule obligation, changez d’adresse mail mais pas d’inquiétude, Ecomail vous accompagne pour une migration en douceur via différents tutoriels. Plus il y aura de mail @ecomail, plus les projets environnementaux seront menés à bien et ce grâce à vous ! Alors convaincus par ce joli projet ?

Article Partenaire

Photo de couverture De StunningArt / Shutterstock