Le mur de gentillesse : un dispositif solidaire pour venir en aide aux sans-abris.

Selon l’Insee, près de 133 000 vivent sans domiciles fixes en France. Parmi eux, 33 000 individus sont contraints de vivre dans la rue ou dans des habitations de fortunes. Bon nombre d’associations existent actuellement afin de venir en aide aux personnes sans-abris.

Avec l’hiver qui s’installe et les températures qui baissent, il devient urgent de faire preuve de solidarité envers ces personnes. Outre les différentes associations, certains citoyens n’hésitent pas à mettre en place des maraudes. Mais ce n’est pas tout. Il existe également un mur appelé « le mur de la gentillesse » à Stockholm.

Qu’est-ce que le mur de la gentillesse ?

En France, le nombre de sans abris ne cessent d’augmenter. Certains peuvent être hébergé chez des amis ou à l’hôtel… Mais pour d’autres, les conditions de vie sont très précaires. Sans proches et sans argent, ceux-ci sont contraints de vivre dans la rue.

Mais en cette période froide, rares sont les sans abris qui y survivent. Faire en sorte de pouvoir leur fournir de quoi se réchauffer devient donc une priorité. C’est notamment l’objectif du mur de la gentillesse installer à Stockholm.

Le concept de mur de la gentillesse est né en Iran en 2015. Ce mur aussi appelé « mur solidaire » a pour objectif de venir en aide aux personnes démunies. Grâce à ce mur, des centaines de personnes peut bénéficier de produits essentiels à leur survie.

Comment fonctionne ce mur ?

Le mur de la gentillesse se situe en plein cœur de la ville de Stockholm. Ce formidable élan de solidarité a été mis en place par Ida, directrice de l’agence immobilière qui s’occupe de ce mur. Vous ne pouvez ne pas le voir, sur ce mur sont accrochés des dizaines de vêtements pour bébé, des chaussures, des bonnets ou encore des manteaux. La directrice de l’agence immobilière a même pu apercevoir une poussette garée juste devant le mur.

Son fonctionnement est assez simple. Des citoyens comme vous et moi peuvent tout simplement venir déposer leurs vêtements qu’ils ne mettent plus ou même certains objets pour faciliter la vie des sans-abris. Cela permet aux sans-abris de venir se servir facilement en vêtements chauds.

Pour Eva, une sans abri vivant dans un centre d’hébergement, ce mur de la gentillesse est devenu son endroit préféré pour faire du shopping gratuitement !

Un geste solidaire qui fonctionne

Pour le plus grand plaisir d’Ida, son initiative marche du tonnerre ! Chaque jour, des vêtements sont déposés sur le mur et d’autres disparaissent. En voyant le nombre de sans-abris venir essayer les vêtements la directrice de l’agence immobilière a même pensé à placer un miroir sur le mur.

On espère que ce geste solidaire s’exportera de plus en plus dans le monde entier. Souvent délaissé, les sans-abris n’ont aucun moyen de trouver de quoi survivre à l’hiver. Alors si vous passez devant ce mur n’hésitez pas à y déposer votre vieille doudoune que vous ne mettez plus. Cela en ravira plus d’un !

Ce mur de la gentillesse permet de faire une bonne action tout en se débarrassant des vêtements que nous ne mettons plus. Et Ida promet que d’autres murs semblables à celui-ci verront le jour à Stockholm.