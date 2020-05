Nouvelle Zélande : la semaine de 4 jours envisagée pour relancer l’économie du pays !

En France, nous connaissons tous le slogan « travailler plus pour gagner plus » et il risque de se confirmer dans les prochaines semaines… Pas forcément pour gagner plus mais pour contribuer à l’effort de guerre que sera la relance de notre économie…

Le doute plane encore sur les congés de juillet et août puisque les employeurs peuvent les reporter ultérieurement ! En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern semble prendre le contrepied du gouvernement français ! Elle envisage la semaine de 4 jours pour relancer l’économie du pays ! Et si c’était la solution ?

Jacinda Ardern proposerait donc une possibilité pour les salariés de bénéficier de jours fériés supplémentaires et de ne travailler que quatre jours par semaine. En proposant cette alternative la première ministre néozélandaise entend relancer le tourisme de son pays… Plus de jours de congés donc plus de tourisme et donc plus de dépenses dans ce domaine.

Elle en appelle à la créativité des employeurs ! Créativité déjà mise en œuvre lors du confinement avec l’avènement du télétravail. Selon Jacinda Ardern, le télétravail a rendu les salariés beaucoup plus productifs qu’en temps normal, ce qui permettrait de gagner des jours de congés !

Elle souhaite enfin que des employeurs soient prêts à tester cette semaine de quatre jours pour les 5 millions d’habitants de ce pays. Un pays bien plus petit que la France qui ne compte que 21 décès depuis le début de l’épidémie. La Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières aux touristes mais les habitants peuvent vaquer librement dans tout l’archipel.

Avec nos 66 millions d’habitants, il semble peu probable que nous ayons cette alternative pour relancer notre économie…

Photo d’illustration De Alexandros Michailidis / Shutterstock