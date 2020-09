Un documentaire ARTE sur le danger de la sur-consommation des écrans chez les plus jeunes

Pas d’écran avant 3 ans ! C’est ce que se tue à répéter le psychiatre Serge Tisseron depuis 2008… 12 ans déjà qu’il martèle aux parents les effets néfastes des écrans pour les petits ! Pourtant il semblerait que ce slogan ne porte pas ses fruits !

Un enfant, avant même d’entrer à l’école, donc avant 3 ans, passerait entre 4 et 6 h PAR JOUR devant un écran… Que ce soit la télévision, un ordinateur ou une tablette, il passe plus d’un quart de sa journée les yeux rivés sur un écran ! Bientôt un documentaire « Générations écrans : génération malade » sur Arte.

Selon Serge Tisseron, la petite enfance est une période charnière pour le développement du cerveau. Les expositions aux écrans seraient à l’origine de troubles de l’apprentissage, mais également de troubles du comportement. C’est à ce moment-là que peut se développer une addiction aux écrans qui retardera l’apprentissage de l’enfant.

Utiliser les écrans, oui mais de manière encadrée

Après l’entrée à l’école, l’accès aux écrans est possible mais il doit être parfaitement réglementé. L’enfant doit également être accompagné dans ses découvertes, prévenu des dangers de l’Internet. Jamais, un enfant de moins de 12 ans ne devrait se retrouver des heures durant, seul face à un écran.

Serge Tisseron alerte sur les dangers de l’écran pour les plus jeunes dans un documentaire qui sera diffusé sur Arte le 3 octobre à 22h40…De nombreuses rediffusions sont prévues sur Arte.tv entre le 26 septembre et le 1er décembre !

Le documentaire abordera également les bienfaits de la réalité virtuelle si elle est utilisée à bon escient. L’addiction aux écrans est reconnue depuis 2018 et elle touche des patients de plus en plus jeunes… Un documentaire à ne pas manquer !

Photo de couverture Artem Zarubin / Shutterstock