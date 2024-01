Un jeu concours promettant une tiny-house devient viral sur Facebook, c’est quoi encore cette histoire ?

Nous avons tous, un jour, participé à un jeu concours pour gagner un voyage au bout du monde, une voiture, ou un nouveau smartphone. Certains ont gagné, mais la grande majorité à jouer un coup d’épée dans l’eau, car le tirage au sort ne lui aura pas été favorable. Il existe bien des concours organisés par de grandes marques et souvent référencés sur des sites spécialisés dans les jeux concours comme concours-du-net, le démon du jeu, ou le paradis des jeux concours. Ces sites référencent des jeux-concours vérifiés, légaux et disposant de règlements déposés chez un huissier pour la plupart. Cependant, sur Facebook, un jeu concours devenu viral est une pure arnaque, et vous ne devriez pas vous y frotter. La promesse : gagner une tiny-house ! Mais, pourquoi est-ce une arnaque ? On vous explique tout !

Quel est ce pseudo-jeu concours ?

Plusieurs publications proposent le gain d’une tiny-house avec la raison suivante invoquée : « nous n’avons pas pu la vendre dans notre showroom en raison de marques mineures… ». La page Tiny’House (il en existe plusieurs sur Facebook) propose donc de faire gagner cette hypothétique tiny-house, qui sur l’image peut appâter le chaland ! Et, c’est à partir de là que l’arnaque commence. Avant de pouvoir jouer, vous arrivez sur une page qui vous demande l’envoi d’un SMS payant et une inscription sur le site déjà signalé comme frauduleux. Si l’on résume, on vous promet une tiny-house en échange d’un SMS pour pouvoir vous inscrire. Le jeu concours n’est donc pas gratuit, alors que dans les faits, vous ne devez jamais payer pour participer sauf si cela est explicitement mentionné dans le règlement.

Les autres signes qui prouvent que c’est une arnaque

Les photos illustrant ce faux jeu concours proviennent du site tinyhomebuilders.com qui proposait cette tiny-house à la location, explique le site 20 Minutes. D’ailleurs, en y regardant de plus près, les photos, non libres de droit à priori, comportent le filigrane Tiny House Marketplace, preuve que cette photo n’a pas été prise par la page qui propose le concours. Toujours dans la catégorie arnaque, cette page est ce que l’on pourrait appeler une « page fantôme » ou une « page vide ». En effet, elle n’est reliée à aucun site internet officiel, qui éventuellement pourrait proposer d’autres tiny-houses à la vente. Enfin, quel que soit l’endroit où vous cliquez, vous êtes toujours renvoyés vers l’envoi d’un SMS à 4,50 € l’unité. Nous n’avons pas testé, mais il est fort possible que l’envoi de plusieurs SMS soit demandé, multipliant ainsi le coût de votre « pseudo-participation ». Vous l’aurez compris, vous dépenserez de l’argent et engraisserez un site frauduleux basé à Malte ! Ne jouez pas à ces faux concours, qui pourraient vous apporter plus de problèmes, que de lots gagnés.

Une autre arnaque : la vente de bois de chauffage !

Attention aussi aux annonces de « surplus de bois de chauffage » qui pullulent sur Facebook. Ces annonces, nous les trouvons beaucoup sur des groupes privés gérés par des administrateurs privés, qui n’ont pas conscience qu’elles peuvent être de véritables arnaques. Concrètement, l’annonceur propose du bois de chauffage à prix cassés en invoquant le fait que ses stocks sont trop importants. Une braderie alléchante, mais qui cache une arnaque. D’ailleurs, vous remarquerez que sur ces annonces, les commentaires sont désactivés pour éviter le lynchage public. Si vous passez commande, vous serez bien débités, aucun souci, mais vos mètres cubes de bois ne vous seront jamais livrés. On vous aura prévenu ! Avez-vous déjà vu ce type d’arnaque ? En connaissez-vous d’autres ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .