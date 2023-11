Une « Taxe Lapin » pour lutter contre les rendez-vous non honorés chez le médecin, c’est quoi encore cette histoire ?

Dans certains départements de France, prendre un rendez-vous chez un médecin ou chez un spécialiste relève du parcours du combattant ! En effet, de nombreux coins de notre pays sont considérés comme des « déserts médicaux », donc en manque de médecins en général. Il faut parfois six mois pour un rendez-vous chez son médecin traitant, et près d’un an pour un dermatologue par exemple. L’une des seules alternatives est la consultation vers des médecins d’urgence, mais il est impossible d’avoir un médecin traitant, et en conséquence un suivi régulier. La cause de ce manque de place n’est pas seulement due au manque de médecins, mais aux 28 millions de rendez-vous non honorés chaque année chez les médecins de France. Le Sénat travaille actuellement sur une nouvelle taxe pour tenter de résoudre ce problème : la taxe lapin. Décryptage.

La « taxe lapin », qu’est-ce que c’est ?

En voilà un drôle de nom pour une taxe qui pourrait entrer dans la législation française, non ? Au moins, pour une fois, nous ne pourrons pas reprocher aux législateurs d’employer un vocabulaire trop compliqué. La taxe lapin, tout le monde peut comprendre que l’on devra peut-être la payer, lorsque l’on aura « poser un lapin » à son médecin. Certains médecins précisent déjà que les rendez-vous non honorés seront facturés, ou que les patients, poseurs de lapins, n’obtiendront plus de rendez-vous. Cependant, cette pratique n’est pas encadrée par une loi.

Pourquoi tant de rendez-vous non honorés ?

Vingt-huit millions de rendez-vous ne sont pas honorés chaque année en France, ce qui fait potentiellement 28 millions de créneaux disponibles ! Les médecins s’insurgent contre les patients qui n’honorent pas leurs rendez-vous et qui ne prennent même pas la peine de les annuler. Pourtant, si le médecin ou spécialiste se trouve sur Doctolib, cela prend seulement quelques secondes ! Plusieurs causes sont identifiées quant aux rendez-vous manqués :

Le patient prend plusieurs rendez-vous auprès de plusieurs médecins, afin d’être certain d’en avoir un. Puis, il honore un rendez-vous et « oublie » d’annuler les autres.

Le patient oublie tout simplement son rendez-vous pris parfois plusieurs mois à l’avance.

Le patient annule à la dernière minute, pour différentes raisons, mais trop tard pour que le rendez-vous soit réattribué à un autre patient.

Concrètement, le médecin pâtit de ces « incivilités », mais ce sont surtout les patients en attente de rendez-vous qui perdent, chaque fois, une chance d’être soignés ! Et rien n’est encore prévu pour pallier ces négligences. La « taxe lapin » prévoit donc de prendre les habitués des rendez-vous manqués au porte-monnaie.

Dans les faits, la « taxe lapin » c’est pour quand ?

La « taxe lapin » a été adoptée par le Sénat le 16 novembre dernier dans le cadre d'un amendement dans le projet de budget de la Sécurité sociale. L'objet est de créer une taxe, soit une somme forfaitaire à la charge des assurés, conservée en cas de rendez-vous manqué et non annulé à l'avance. Cela pourrait se traduire par la demande d'un acompte lors de la prise de rendez-vous, par exemple. La « taxe lapin » n'est pas encore en vigueur, elle devra ensuite retourner à l'Assemblée nationale, et faire l'objet d'un vote à la majorité des députés ou d'un nouveau 49.3 dégainé par la première Ministre, Élisabeth Borne. À suivre donc.