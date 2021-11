Découvrez les bienfaits des tisanes, et notre test de la marque Les Deux Marmottes !

MeteoFrance nous annonce pour cette semaine l’arrivée d’un froid polaire… Des températures proches, voire en dessous de zéro, quelques potentielles chutes de neige dans le nord de la France et dans le Bassin parisien… Il va donc falloir à tout prix ressortir gants, bonnets et écharpes pour faire face au froid qui devrait nous arriver tout droit du Nord !

Et pour se réchauffer d’une froide journée hivernale, rien de tel qu’une tisane ou infusion… Calmantes ou énergisantes, les tisanes sont des remèdes de grand-mère et peuvent se consommer chaque jour de l’année… Mais en hiver, elles sont une valeur refuge et sont consommées sans modération. Nous avons pu découvrir la gamme biologique Les Deux Marmottes et vérifier que la tisane, était bonne pour la santé !

Quels sont les bienfaits de la tisane sur notre santé ?

Les tisanes sont des infusions fabriquées à base de plante et on sait combien les plantes peuvent être bénéfiques à notre santé. De tous temps, les civilisations anciennes utilisaient les plantes pour venir à bout de certains maux… Elles étaient alors les seuls remèdes disponibles dans des sociétés ancestrales, qui ne connaissaient encore ni vaccins, ni traitements médicamenteux.

Boire des tisanes est une manière très simple de profiter des vertus que nous offrent les plantes ! Elles nous permettent de lutter contre la fatigue, de faire le plein d’énergie, ou encore de gagner un meilleur sommeil.

Pour une bonne digestion, on opte pour les tisanes de plantes !

Pour faciliter la digestion, on optera pour la sauge, la menthe poivrée, le réglisse, l’anis vert, ou le fenouil… Encore faut-il aimer le goût de certaines plantes car le fenouil ou l’anis ont des goûts assez particuliers il faut bien l’avouer. Pierre Champy, docteur en pharmacie et docteur en Chimie des substances naturelles de l’université Paris-Sud explique dans une interview à Santé Magazine qu’il n’existe pas de preuves solides de leur efficacité, mais que l’utilisation des tisanes a toujours été dans les cultures anciennes… En revanche, pour le cas de la menthe poivrée, il existe bien des données qui prouve son efficacité, et des données cliniques montrent qu’elle permet de diminuer les spasmes digestifs… Dans les tisanes, les teneurs en plantes sont plus faibles évidemment, mais elles conservent cependant un effet bénéfique sur la santé. Même s’il est atténué par rapport à un traitement médicamenteux.

La réglisse est en revanche déconseillée chez les personnes souffrant d’hypertension. Même si les tisanes aux plantes peuvent sembler complètement anodines, mieux vaut vous renseigner auprès d’un herboriste ou sur des sites spécialisés comme Doctissimo, avant de prendre des tisanes aux plantes !

Les tisanes contre le stress et les troubles anxieux !

Au lieu d’opter pour des traitements chimiques qui peuvent provoquer une dépendance, pourquoi ne pas faire confiance aux plantes encore une fois ? Pour lutter contre le stress, il faudra choisir des tisanes à base de passiflore, de fleur d’oranger ou de lavande par exemple… La verveine, le tilleul ou la camomille sont également à privilégier juste avant de vous coucher, pour vous aider à mieux dormir et à mieux vous endormir ! Il faudra juste se méfier du millepertuis car elle peut interagir avec d’autres médicaments en cas de troubles dépressifs légères.

Et pour le sommeil alors ?

Le Professeur Champy explique que les infusions pour aider à l’endormissement ne sont pas des anxiolytiques ! Mais que le rituel d’une boisson chaude, à base de plante avant le coucher, peut permettre au cerveau de se préparer au sommeil !

En revanche, la valériane est déjà connue pour ses bienfaits calmants, mais pas dans une simple tisane, où les doses sont minimes. La valériane est utilisée dans de nombreux traitements médicamenteux pour aider à l’endormissement, mais les doses y sont bien plus importantes. Pour voir les effets de la valériane en tisane, il est conseillé d’en boire 2 à 3 tasses par jour (dont une au coucher) pendant au moins deux semaines.

Les Deux Marmottes c’est qui ?

Les Deux Marmottes, une société française qui existe depuis 1976 en Haute-Savoie… Des recettes inédites, des packaging reconnaissables entre mille et des saveurs uniques et authentiques… Et des tisanes biologiques évidemment ! Yodie et Grison, deux vraies marmottes rencontrées par un couple d’herboristes, sont à l’origine du nom de l’entreprise.

Les tisanes Les Deux Marmottes sont toutes concoctées en Haute-Savoie par des maîtres infuseurs (Eh oui ça existe) ! Ils sont un peu ce que l’on appelle « les nez » dans le domaine de la parfumerie… Ils sélectionnent les meilleures plantes, les goûtent, les mélangent et les assemblent au cœur des Alpes ! L’entreprise travaille avec une cinquantaine d’espèces végétales et fabrique des tisanes 100% biologiques, sans aucun arôme ajouté.

Notre avis sur les tisanes Les Deux Marmottes

En fervents consommateurs de tisanes, nous savions déjà que nous ne serions pas déçus par cette marque… Tout consommateur de tisanes connaît déjà les Deux Marmottes, c’est un peu la Rolls Royce des infusions françaises ! Nous avons reçu cinq boites différentes, soit l’équivalent de notre consommation personnelle pour l’hiver qui arrive.

Nos tisanes testées, préférées

“Verveine, la véritable potion magique des Druides” que nous utilisons le soir, pour des moments calmes partagés en famille… On nous murmure que la verveine était utilisée pour chasser les esprits, mais nous ne pouvons pas attester de cette capacité de la verveine… En revanche, nous pouvons garantir un vrai goût de verveine, comme celui qui provenait de la tasse fumante de notre arrière-grand-mère qui fabriquait ses infusions elle-même !

“Yodie, au lit les marmots”, est à base de tilleul, de camomille et de pétales d’oranger… Et c’est notre coup de cœur absolu, d’ailleurs la boîte est déjà presque vide ! Un combo parfait et un goût absolument unique… Même si c’est peut-être du placebo, nous, elle nous aide à préparer notre cerveau à la phase sommeil, et cela nous va très bien !

“Menthe-Réglisse, tellement fusionnels qu’on ne les croise plus l’un sans l’autre”… Les deux ingrédients sont bien présents dans cette tisane, et la réglisse revient parfaitement en bouche. Elle est à boire plutôt dans la journée, en vertu des pouvoirs énergisants de la réglisse.

Et celle que nous avons moins aimées !

“Cynor Rhodon Hibiscus”, Faites-vous fouetter par son fruité ! Nous ne pourrons malheureusement pas vous donner notre avis sur cette tisane, l’hibiscus et nous ne font pas bon ménage… En revanche, une grande fan d’hibiscus de 75 printemps, nous a assuré qu’elle l’avait déjà terminée… C’est que, forcément elle doit être délicieuse aussi !

“7ème ciel, avec ce bouquet de poivre-gingembre, réhaussé de guarana, la nuit va être torride”! On a testé pour le goût et pas pour les nuits torrides, et on ne peut que constater que le poivre est bien présent. Peu habitué aux goûts épicés et au gingembre, elle n’est pas notre préférée. Cependant, elle est originale et mérite d’être connue… Pour les nuits torrides, on vous laisse tester et nous donner votre avis peut-être ?

Un petit mot pour finir ?

Le seul défaut de ces tisanes pourrait être le prix, plus élevé que les tisanes que l’on connaît déjà… Mais la qualité se paie parfois et vous serez assuré d’un produit naturel, sans aucun ajout de produits chimiques…

Toujours est-il que chez Les Deux Marmottes, on ne nous ment pas sur la marchandise… Les tisanes ont toutes un parfait goût de plantes ! Un dernier détail : les emballages en cartons sont évidemment recyclables et les sachets dénués de fils et d’agrafes partent directement au compost… Pour les fêtes de fin d’années, pensez aux coffrets de dégustation Les Deux Marmottes, nous, nous en avons commandé un au Père Noël, pour découvrir encore plus de saveurs !

