Food : nous avons testé les produits alimentaires bio Kazidomi

La semaine dernière, nous vous proposions de découvrir le concept Kazidomi, avec les produits de beauté que nous avions testés. Notre revue n’avait pas grand-chose à reprocher aux produits reçus, ni au concept d’ailleurs. Cette semaine, nous avons testés quelques produits alimentaires, fabriqués par la marque Kazidomi.

Le concept d’abonnement est toujours le même, à la différence près qu’en entrant le code HELLO60 lors de votre commande, vous pourrez bénéficier de votre abonnement annuel à 60€ au lieu de 120€. C’est peut-être le moment de franchir le pas, pour manger bon et bio et faire des économies toute l’année.

La totalité des produits alimentaire vendus sur le site Kazidomi sont bios et les ingrédients d’origine naturelle. Par exemple, vous ne trouverez aucune recette à base de chocolat au lait, trop modifié pour apparaître sur le site. Les recettes chocolatées sont toutes à base de chocolat noir !

Afin de pouvoir juger de la qualité des produits Kazidomi propose des colis découvertes. Mais attention les essayer, ce sera les adopter.

Nous avons donc reçu plusieurs produits alimentaires que nous nous sommes empressés de déguster. A commencer par la farine de coco avec laquelle nous avons réalisé de succulentes crêpes ! Attention il ne faut pas utiliser uniquement de la farine de coco dans vos recettes, elle n’a pas les mêmes propriétés que la farine de céréales. Elle rend les préparations plus épaisses.

Notre recette de crêpes à la farine de coco Kazidomi

220 gr de farine d’épeautre

80 gr de farine de coco Kazidomi

60 gr de sucre blanc

3 œufs

700 ml de lait végétal (amande ou riz) ou lait animal

1 cuillère à soupe d’huile de coco

1 pincée de sel

Accompagnées de pâte de sésame ou de beurre de cacahuètes, les crêpes ne sont pas restées longtemps dans l’assiette ! Juste le temps de la photo… et encore !

Notre coup de cœur : La farine de coco

Après ce test, nous pouvons affirmer que la farine de coco fera partie intégrante de nos ingrédients culinaires ! Elle est sans gluten et sans cholestérol et parfaites pour les personnes intolérantes. Mais surtout elle donne un VRAI goût de coco aux préparations… 20% de protéines, 8 acides aminés essentiels, très riche en fibre, elle est l’aliment parfait !

Avec un indice glycémique très bas elle limite les apports de sucre. Elle contient : calcium, fer, sélénium, source de vitamines B, C, E. De simples crêpes à la farine de cocon ont une saveur inexplicable… Unanimité pour la farine de coco, même pour les moins gourmands ! Prix Normal : 3.67€ / Prix Membre : 2.39€… Au vu des prix pratiqués sur la farine de coco, c’est une réelle bonne affaire !

Les autres produits de la gamme :

Les haricots rouges Bio furent parfaits pour réaliser un chili con carne. Les haricots apportent du fer, du cuivre et du manganèse. Ils sont donc parfaits pour une petite cure de fer, en ces périodes qui se refroidissent ! Prix normal : 1.64€ / Prix membre 0.99€

Les Kombucha Fruit de la Passion & Chanvre Bio et Citron Vert & Gingembre. Deux étonnantes boissons pétillantes… Notre préférence féminine va aux fruits de la passion, quand les représentants de la gente masculine préfèrent le citron vert ! Les « kombucha » sont des boissons rafraîchissantes et pétillantes venues d’Asie. Elles sont fabriquées à partir d’un processus de fermentation, à base de thé vert et de plantes aromatiques naturelles. Présentées dans de petites bouteilles en verre, elles sont agréables à déguster et très peu sucrées. Le sucre est apporté par la fleur de sureau et le sucre du fruit. Une chouette découverte ! Prix Normal : 2.78 / Prix membre : 1.94€

La pâte de sésame et le beurre de cacahuètes croquantes. Comment décrire ces deux produits ? Peut-être par la vitesse à laquelle les pots se vident ? La cacahuète possède une valeur nutritionnelle en protéine végétale similaire à la protéine animale. Elle est indispensable dans un régime végétarien. La pâte de sésame est aussi riche en protéines, avec un petit supplément d’âme : les fibres alimentaires. Ces deux pâtes se dégustent sur une tranche de pain plongée dans un café. Elles peuvent être aussi incorporées à des sauces ou des recettes sucrées ou salées… Une tuerie que ces deux produits. Cacahuètes : Prix Normal 4.57€ / Prix membre 3.20€. Sésame : Prix Normal : 4.77€ / Prix membre 3.34€.

Une découverte gustative étonnante !

Encore une jolie découverte grâce à Kazidomi et à Teddy de l’agence Franck Drapeau que nous remercions. Manger bio et bon semble devenir une priorité pour un grand nombre d’entre nous ! La malbouffe a vécu et c’est peut-être Kazidomi qui vous fera oublier les clichés du c’est bio donc c’est cher… Avec une vingtaine de produits commandés dans l’année, votre abonnement sera vite rentabilisé !

A consommer sans modération ! Produits originaux Qualité irréprochable des ingrédients Prix raisonnables sur le bio