Lorsque l’on m’a contacté pour tester un système domotique de la marque Aqara, j’ai d’abord hésité, car je ne suis pas très calée en la matière. Néanmoins, Julien, que je remercie au passage, m’a assuré que je ne rencontrerai aucune difficulté pour brancher et connecter le système Aqara. Je me suis dit pourquoi pas et j’ai accepté de recevoir plusieurs produits : un hub, une sonnette, une prise de courant, un ruban LED, et un détecteur de fumée, tous connectés évidemment. Et, tout est parti du Hub Aqara M3 qui s’est imposé comme une option parfaite grâce à sa compatibilité avec les protocoles Zigbee, Thread, Matter, et Wi-Fi. Je peux désormais garder un œil sur tous mes appareils ou les faire fonctionner avec Alexa. Je vous propose de les découvrir un à un, et je vous donne en fin d’article, mon avis sur ce système testé pendant plusieurs semaines. C’est parti.

La mise en route du système avec le Hub Aqara M3

Ce système est le premier que je mets en service chez moi, et j’avoue que je marchais sur des œufs, pensant que cela allait être compliqué. Et, en réalité, absolument pas. Dès la mise en route, l’installation a été fluide. En utilisant l’application Aqara Home, j’ai pu détecter et configurer mes appareils Zigbee existants rapidement grâce à la fonction « Magic Pair ». En quelques minutes, mon éclairage connecté et mes capteurs Aqara étaient opérationnels. L’aspect polyvalent du M3 m’a aussi permis de connecter un appareil de climatisation via son émetteur infrarouge intégré. C’est un vrai plus : je peux désormais ajuster la température à distance ou même automatiser le fonctionnement de la climatisation en fonction des données d’un capteur d’humidité.

Un exemple concret ? Pendant une journée particulièrement chaude, j’ai configuré une automatisation locale : dès que la température intérieure dépassait 25 °C, le hub activait ma climatisation. Grâce à sa compatibilité Matter, cette automatisation fonctionnait même sans connexion Internet, ce qui est un vrai plus chez moi, car les coupures sont très fréquentes. Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est sa connectivité avancée. Le Wi-Fi bibande assure une stabilité sans faille, et le port Power over Ethernet (PoE) offre une alternative filaire pour les configurations où la connexion sans fil pourrait être limitée. Le stockage local de 8 Go garantit la sécurité des données, et l’absence de micro ou de caméra est un choix respectueux de la vie privée. Place au « maillage » des produits reçus.

Aqara Hub M3 pour la Domotique, Matter Controller, Routeur de Bordure Thread, Doté de Zigbee, Bluetooth, Wi-FI, PoE, IR, Prend en Charge Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, SmartThings, IFTTT [Hub Multi-Protocole avec Matter Bridge] Le M3 est un hub polyvalent prenant en charge les appareils Aqara Zigbee et Thread. (Veuillez consulter le site web d'Aqara pour la liste des appareils Aqara... Meilleure Vente n° 1

Le détecteur de fumée connecté Aqara : enfin disponible en Europe

Mon détecteur de fumée était ancien, et parfois, il se déclenchait sans raison, je l’ai donc remplacé par le détecteur de fumée Aqara qui vient d’être lancé en Europe. En réalité, c’est la disponibilité en France de ce détecteur de fumée qui m’a convaincue d’accepter ce test ! En effet, je suis toujours en quête de solutions fiables pour améliorer la sécurité de mon domicile, et le détecteur de fumée connecté Aqara tombait à point nommé. Avec sa compatibilité multi-écosystèmes et ses fonctionnalités avancées, il s’intègre parfaitement dans ma configuration domotique existante. L’installation a été rapide grâce à l’application Aqara Home. Une fois connecté à mon Hub Zigbee 3.0, le détecteur a immédiatement pris sa place dans mon réseau domestique. Sa compatibilité avec HomeKit, Alexa et Google Home est un vrai plus. J’ai testé son intégration avec mon assistant vocal : en cas de déclenchement, je reçois une notification instantanée sur mon téléphone et une commande peut également activer d’autres appareils, comme l’éclairage de sécurité.

Pour le tester, je n’ai pas simulé un incendie 😊, mais une salve bien fournie de fumée de vapoteuse, qui l’a déclenché immédiatement. Wow si je ne l’entends pas, c’est vraiment que je rencontre un problème auditif : sa sirène de 85 dB, est puissante et s’entend dans toute la maison, et même à l’extérieur. De plus, l’indicateur LED clignotant ajoute un signal visuel efficace, particulièrement utile dans des environnements bruyants ou pour les personnes malentendantes. Ce détecteur est évidemment certifié pour répondre aux normes européennes, un gage de sécurité et de fiabilité. J’espère qu’Aqara proposera bientôt un détecteur de monoxyde de carbone, que j’achèterai les yeux fermés.

Aqara Détecteur de Fumée Connecté, Nécessite Aqara Hub Zigbee 3.0, Sirène 85 DB et Indicateur LED, Alarme Maison, Autonomie de 10 Ans, Matter Over Bridge, Compatible avec HomeKit, Alexa, Google Home [Support Multi-Écosystèmes avec Matter] Aqara Hub Zigbee 3.0 est requis (sauf le Caméra Hub G2H) et vendu séparément. Aqara Détecteur de Fumée est compatible avec HomeKit, Alexa et Google Home.... Meilleure Vente n° 1

Le ruban LED T1 Aqara : personnalisation et ambiance lumineuse au rendez-vous

Il y a quelques semaines, j’ai changé les meubles de ma cuisine, et je manquais d’éclairage sous les éléments du haut. Le ruban LED T1 Aqara a, par conséquent, trouvé sa place sur les 2 m d’éléments et éclaire chaque jour mon plan de travail. J’apprécie le fait de disposer d’un éclairage doux au petit matin et de lumière plus forte dans la journée.

Pour les besoins du test et parce que le ruban est normalement plutôt destiné à un salon ou à un univers geek, je l’ai installé quelques jours dans le salon. Le ruban LED T1 offre jusqu’à 16 millions de couleurs, mais ce qui le distingue vraiment, c’est sa capacité à configurer chaque segment individuellement. De plus, j’aurais pu découper le ruban pour l’adapter à chaque étagère, et afficher sur chaque segment, des couleurs différentes. Un détail que je trouve génial : je regarde chaque soir, une émission musicale présentée par Nagui, et le ruban suit la musique grâce à son microphone intégré. C’est ambiance discothèque dans la cuisine chaque soir. Cela peut surprendre, mais j’adore l’idée !

Mon ruban LED T1 mesure 2 m de long. Cependant, il peut être extensible jusqu’à 10 mètres avec des extensions vendues séparément, ce qui est parfait pour les grandes pièces ou les installations créatives. Sa technologie RGBIC permet d’obtenir des effets de dégradé magnifiques. Enfin, le ruban est classé IP44, ce qui signifie qu’il peut être utilisé à l’extérieur, même si le contrôleur doit rester à l’intérieur.

Aqara Ruban LED T1 avec Matter, NÉCESSITE HUB Zigbee 3.0, 2M RGB + IC Lumineux LED avec 16 Millions de Couleurs/Blanc Accordable/Effets de Dégradé, Supporte Apple Home, Google Home et Alexa ✽[NOTES]Un hub Zigbee 3.0 Aqara est requis et vendu séparément (sauf Caméra Hub G2H ). Nécessite une connexion réseau Wi-Fi sécurisée de 2,4 gigahertz pour le Hub domotique M2 / domotique M1S... Meilleure Vente n° 1

La sonnette Vidéo Aqara G4 : sécurité et innovation à votre porte

Dans le pack reçu, j’ai également découvert la sonnette vidéo Aqara G4, et je peux vous assurer qu’elle a été la première installée. Entre mes commandes personnelles, les commandes de mes enfants qui arrivent chez nous, et les livraisons de produits en test, c’est parfois un défilé de livreurs pressés ! J’ai pour habitude de laisser ma véranda ouverte en cas d’absence et les livreurs déposent les colis à cet endroit. Le problème était que je ne pouvais pas vérifier que le colis était bien déposé. Alors lorsqu’un colis avec code se présentait, je devais forcément l’attendre. La sonnette vidéo Aqara G4 s’est révélée être un choix judicieux.

Dès l’installation, j’ai été impressionnée par sa polyvalence : sans fil, elle fonctionne avec des piles AA (fournies), mais peut aussi être branchée pour une alimentation continue. Le premier atout de cette sonnette, c’est sa reconnaissance faciale locale. En quelques clics sur l’application Aqara Home, j’ai enregistré les visages des membres de ma famille et des visiteurs fréquents. Résultat : je reçois des notifications précises et ciblées, sans être dérangée par de fausses alertes. Par exemple, lorsque le facteur s’est présenté avec un colis, l’alerte a immédiatement identifié son visage comme « inconnu », déclenchant une notification spécifique. Je dois reconnaître que la qualité vidéo est excellente, avec une résolution 1080 p. qui offre une image nette même de nuit.

Le système audio bidirectionnel est également un point fort : j’ai pu répondre à un livreur à distance en utilisant mon téléphone, lui donner le code de mon colis, en lui expliquant que je pouvais lui parler, mais également le voir ! J’ai aussi pu changer la voix, mais, pour ma part, c’est un détail rigolo, sans utilité essentielle. De plus, cette sonnette dispose d’un carillon avec sirène intégrée : il peut déclencher une alarme en cas de mouvements suspects ou d’effraction, et c’est assez rare pour une sonnette. Autre point notable, le stockage des enregistrements.

Entre le stockage local sur carte microSD (jusqu’à 512 Go), le cloud gratuit pendant sept jours et la compatibilité avec le NAS, j’ai plusieurs options pour conserver mes données en toute sécurité. Enfin, grâce à sa compatibilité avec HomeKit, Alexa et Google Home, cette sonnette s’intègre parfaitement à mon écosystème domotique, géré par Alexa pour ma part. Depuis son installation, je me sens plus en sécurité et connectée à ce qui se passe chez moi, même en mon absence.

Aqara Sonnette Vidéo G4 avec Carillon, Sonnette sans Fil ou Filaire, Reconnaissance Faciale et Automatisation,WiFi 2,4GHz, 1080p, Sonnette sans Fil avec Camera, Compatible HomeKit, Alexa, Google Home [Sonnette Connectée HomeKit] Connectez votre Aqara sonnette sans fil G4 à la vidéo sécurisée HomeKit d’Apple pour protéger vos données. *Pour enregistrer et lire des vidéos à l'aide de la... Meilleure Vente n° 1

La prise intelligente Aqara : domotique et efficacité énergétique au quotidien

Cette prise intelligente se trouve dorénavant dans mon garage et est connectée avec Alexa. Son nom « dehors » et elle m’est utile pour allumer les lumières extérieures. Quand je dis « Alexa allume dehors », la lumière jaillit en quelques fractions de seconde. Depuis son installation, aucune faille, aucune déconnexion, et ce, sans aucun interrupteur de secours ! Dès la configuration, j’ai été séduite par la facilité d’installation via l’application Aqara Home. En quelques minutes, j’ai connecté la prise à mon réseau domotique. Premier test : brancher une lampe de chevet. Grâce à la commande vocale avec Alexa, je peux désormais dire : « Alexa, allume la lampe », sans bouger de mon canapé, elle a trouvé sa place dans le garage après quelques tests en intérieur.

De plus, et toujours dans le cas de mes lumières extérieures, je peux configurer des heures d’allumage. Ainsi, chaque matin à 5 h 30, la lumière s’allume toute seule pour la première sortie matinale de mes trois chiens, réglés comme des horloges. De même, j’utilise le mode minuterie pour éteindre ces lumières à 5 h 45, m’évitant par conséquent un oubli fatal pour ma facture d’électricité ! D’ailleurs, j’ai particulièrement apprécié le suivi énergétique proposé. En effet, l’application Aqara Home affiche la consommation électrique quotidienne et mensuelle des appareils connectés. Cela m’a permis d’identifier les appareils énergivores et d’optimiser leur utilisation. Enfin, la prise dispose d’un système de protection contre la surchauffe et la surcharge.

Aqara Prise Intelligente, NÉCESSITE HUB, Zigbee 3.0, Programmation, Mode Minuteur et Contrôle Vocal, Surveillance de l'énergie, Fonctionne avec HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings ✽[REMARQUES] Nécessite Zigbee Aqara HUB pour fonctionner. La Prise intelligente Aqara utilise Zigbee 3.0, qui offre une meilleure stabilité, compatibilité et plus de fonctionnalités. Apple... Meilleure Vente n° 1

Les points forts et mon avis sur les produits

Ce qui m’a le plus impressionnée avec les produits Aqara, c’est leur simplicité d’installation et leur compatibilité étendue avec différents écosystèmes domotiques comme Alexa, HomeKit et Google Home. Chaque appareil a trouvé sa place dans mon quotidien sans accroc, et l’intégration via l’application Aqara Home est intuitive et fluide. Mention spéciale pour le Hub M3, véritable cœur du système, qui centralise toutes les connexions de manière stable et efficace. J’apprécie également les fonctionnalités intelligentes, telles que les automatisations locales ou le suivi énergétique offert par la prise intelligente. En résumé, Aqara propose des produits bien conçus, adaptés aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs avancés.

Les points à améliorer

Malgré une expérience globalement positive, quelques petits points pourraient être optimisés. Par exemple, la sonnette vidéo G4, bien que performante, présente une légère latence dans les notifications sur mobile. Le détecteur de fumée, quant à lui, gagnerait à proposer une option de détection de monoxyde de carbone pour une sécurité encore plus complète. Enfin, le ruban LED T1, bien que visuellement impressionnant, pourrait être livré avec une alimentation plus compacte pour faciliter son intégration dans certains espaces. Rien de rédhibitoire, mais des ajustements qui rendraient l’expérience utilisateur encore meilleure. Et vous, avez-vous déjà testé un produit Aqara ou un autre système domotique ? Quels sont vos indispensables à la maison ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Système Domotique Aqara M3 Facilité d'installation Design des produits Prix compétitifs Aqara présente un système domotique accessible et performant pour gérer tous les postes de la maison Je partage mon expérience positive avec le système domotique Aqara, notamment le Hub M3, le détecteur de fumée, la sonnette vidéo, le ruban LED, l’interrupteur et la prise intelligente, en soulignant leur installation facile, leur compatibilité multi-écosystèmes et leurs fonctionnalités pratiques comme les automatisations locales et le suivi énergétique. Malgré quelques points d’amélioration mineurs, je recommande ces produits pour leur efficacité et leur intégration intuitive dans la maison connectée. User Rating: Be the first one !