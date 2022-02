Nous avons testé la brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall

Vous faites partie de ceux qui trouvent que le nettoyage de la maison n’est décidément pas une partie de plaisir ? Heureusement que les équipements ménagers sont là pour vous simplifier la vie ! On vous propose d’ailleurs de découvrir Tilswall (modèle QXJ6M1), une brosse de nettoyage électrique et sans fil. Fonctionnel et puissant, cet accessoire promet d’être pratique et efficace pour éliminer toutes les tâches et les saletés dans la maison. On vous dit tout ! L’entreprise Tilswall est expert en équipements électriques domestiques, plutôt spécialisée dans du matériels professionnels, également pour les bricoleurs chevronnés ou pas ! Mais l’entreprise propose aussi des outils de nettoyage puissant et ergonomique tel que la brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall.

Présentation de la brosse électrique

La brosse de nettoyage Tilswall est dotée d’une structure intérieure robuste grâce à ses pièces métalliques brevetées. Elle peut supporter jusqu’à 60 kg de torsion pour un maximum de durabilité. On nous promet un accessoire léger qui est censé avoir une excellente prise en main. Afin de faciliter le nettoyage, la brosse Tilswall est dotée d’un bras d’extension d’environ 70 à 110 cm que vous pourrez ajuster selon vos besoins. Il est même possible de régler l’angle du bras d’extension de 0 à 80° pour éviter d’avoir à se pencher ou s’agenouiller pendant le nettoyage.

Puissance et fonctionnalités

La brosse de nettoyage Tilswall est boostée par une batterie au lithium de 3,7 V 4000 mAH. Grâce à cette dernière, vous pourrez profiter d’une autonomie allant de 90 à 180 minutes (temps de recharge 4 heures). L’autonomie est affichée via un indicateur LED, avec une seule option de vitesse. Pour ce qui est des performances proposées, la brosse de nettoyage embarque un couple de vitesse jusqu’à 300 RPM et un couple de 35,4Kgf.cm. En promettant de nettoyer les tâches persistantes, sans risque de surcharge. A cela s’ajoutent quatre têtes de brosses au choix adaptées à différents usages ! Dans tous les cas, les têtes de brosses Tilswall sont parfaitement étanches, vous pourrez les immerger dans l’eau. La poignée aussi est également résistantes aux éclaboussures. En utilisation, l’appareil promet de ne pas dépasser les 70 dB.

Déballage et design

Le Tilswall à un design plutôt classique, arborant des couleurs blanches et grises. La brosse électrique de nettoyage est très compacte quand elle est repliée, mais lorsque l’on actionne les deux boutons sur la poignée, on se retrouve avec un balai d’ 1,10m. Un système télescopique très bien pratique pour atteindre les recoins que l’on nettoie moins souvent. La brosse est livrée avec 4 brosses prévues pour différents usages du quotidien :

Une grande brosse plate et dure, pour nettoyer les grandes surfaces comme la salle de bain, le sol, le mur, ou encore le plafond.

Une brosse conique, en pointe, préconisée pour le nettoyage des coins, les joints de carrelage, les plaintes, les endroits un peu inaccessibles.

Une brosse ronde pour récurer la salle de bain, le lavabo, la douche ou même les toilettes.

Une petite brosse plate pour le nettoyage de votre four et/ou hotte aspirante.

En outre, vous trouverez également un câble de charge USB, une notice en Français, ainsi qu’une accroche à coller au mur pour ranger le Tilswall dans un coin !

Prise en main

Ce ne sont pas les endroits qui manquent quand il faut nettoyer la maison, pour ce test, nous l’avons mise à rude épreuve dans la salle de bain, et il y a de quoi faire ! Tout d’abord la brosse électrique est très facile à utiliser, les brosses s’installent rapidement et simplement. Il suffit de les visser dans le sens inverse des aiguilles et inversement pour les retirer !

Le Tilswall est assez lourd, sans doute à cause de la batterie – mais l’essentiel du poids est focalisé vers l’avant de l’appareil, ce qui permet de le manœuvrer assez facilement. Toutefois il sera nécessaire d’utiliser ses deux mains pour une meilleure maniabilité ! En ce qui concerne les différentes brosses proposées, le choix est assez large et bien pratique pour adapter le nettoyage aux différentes surfaces. On apprécie également la notice en Français et le petit crochet fourni pour ranger la brosse dans un placard par exemple.

Performances

Pour commencer, nous avons utilisé la brosse sur les plaintes (souvent) poussiéreuses et le résultat est très satisfaisant (galerie ci-dessous), en utilisant la brosse en forme de pointe, le nettoyage est rapide, simple et efficace ! Mais pas uniquement, nous avons testé le balai électrique Tilswall sur la paroi vitrée de la douche, tachée par le calcaire (avec un peu de produit pour les vitres). Là encore, le résultat est très bon – une fois rincée, la vitre est impeccable ! Même constat pour nettoyer les incrustations dans les marches d’escaliers, sur le carrelage ou encore les toiles d’araignées !

En plus d’être très performant, le Tilswall est très bien pensé, car le bras télescopique se positionne avec différents angles, ce qui est très pratique pour atteindre les zones difficiles. En ce qui concerne l’autonomie, elle est estimée à 3 heures, ce qui est largement suffisant.

Les points positifs

Nettoyage très efficace

4 brosses fournis

Brosse électrique

Bras télescopique et directionnel

Accessoires lavables à l’eau

Sans fil

Notice en Français

prix

Les points négatifs

Un peu lourd

Conclusion

Si vous recherchez une brosse électrique de nettoyage efficace avec un bon rapport qualité prix, moins de cinquante euros, c’est le produit qu’il vous faut. La brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall est maniable et dispose d’une autonomie très correcte, largement suffisante pour un nettoyage intensif. En plus d’être simple à utiliser, toutes les brosses se lavent à l’eau claire et peuvent s’utiliser avec du détergent. La brosse est actuellement proposée à 34,99 € au lieu 49,99€ (30% de réduction) avec le code scrubber30

Article rédigé par Alexia Domoina et Merieme en partenariat avec TilsWall