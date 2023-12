Nous avons testé le système Netgear Orbi WiFi 6E Mesh

Vous travaillez huit heures par jour au minimum derrière votre écran, en autoentreprise, et ragez chaque jour après votre connexion internet qui beugue toute la journée. Nous sommes dans ce cas ou, plutôt, nous l’étions avant de découvrir le système Netgear Orbi Wi-Fi 6E que nous avons eu le privilège de recevoir pour test. Réticents au départ, car les descriptions du fournisseur présentent un appareil ultra-technologique, nous avons accepté avec plaisir de tenter de changer d’avis. Pour être honnête, à l’ouverture du carton, nous nous sommes dits que nous avions peut-être commis une erreur, que nous n’arriverions pas à le brancher, tout cela nous semblait bien compliqué. Vous allez voir comment et pourquoi nous avons rapidement changé d’avis. Voici notre retour d’expérience.

Le système Netgear Orbi Wi-Fi 6E, qu’est-ce que c’est ?

Le système NETGEAR Orbi Wi-Fi 6E Mesh (RBKE962) propose une solution complète pour booster votre connexion internet avec des vitesses ultra-rapides allant jusqu’à 10,8 Gbit/s. Doté de la technologie Wi-Fi 6E Quad-Band, ce système inclut un routeur Wi-Fi 6E et un satellite, assurant une couverture totale de 550 m² et la prise en charge jusqu’à 200 appareils simultanément. La bande de fréquence de 6 GHz offre davantage de vitesse et de capacité pour tous vos appareils, garantissant les meilleures performances. La configuration du pack Orbi est simple et rapide grâce à l’application Orbi, qui permet également la gestion des paramètres Wi-Fi, le test de la vitesse, le contrôle de l’utilisation des données et plus encore.

Connectivité et compatibilité du système

Concernant la connectivité, le Routeur Wi-Fi 6E Quad-Band et chaque satellite sont équipés de ports Gigabit et d’un port 2,5 Gbit, garantissant des connexions filaires ultra-rapides pour les ordinateurs, les consoles de jeu et les lecteurs en streaming. Ce système est compatible avec tous les appareils et forfaits internet haut débit, y compris la fibre et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s. Il se connecte facilement à votre box existante, remplaçant le Wi-Fi de celle-ci pour une puissance et une stabilité exceptionnelles, même avec plusieurs appareils connectés simultanément. De plus, la sécurité est renforcée avec le contrôle parental intelligent Netgear, ainsi qu’avec Armor, optimisé par Bitdefender, proposant une protection contre les virus, les logiciels malveillants et le vol de données. Le tout avec un essai gratuit de 30 jours inclus.

Le système Netgear Orbi Wi-Fi 6E, pour quoi faire ?

Ce système ultra-puissant est un booster de connexion internet et nous en avions bien besoin. Pour vous donner une idée de notre quotidien, jusqu’en début octobre, nous étions sur une connexion ADSL, avec Bouygues Télécom comme fournisseur. L’historique de nos relations avec Bouygues Télécom montre un passif très important avec une à deux réparations par mois, à notre demande. Une connexion que l’on ne peut pas qualifier, tellement celle-ci était aléatoire, au point où l’opérateur lui-même nous a demandé de retourner chez Orange, propriétaire des lignes téléphoniques en France. Inutile de vous préciser que tous les postes étaient affectés par cette mauvaise connexion : télévision, Wi-Fi, téléphone fixe. Lorsque nous avons reçu Orbi, nous étions encore chez notre ancien opérateur et nous avons immédiatement constaté la différence en termes de vitesse de connexion.

Après le branchement sur lequel nous reviendrons, nous avions même l’impression que notre connexion était devenue trop rapide pour notre ordinateur. Impressionnant. Notre passage chez Orange a été réalisé, avec la disparition des coupures suite à une réparation de la ligne par des techniciens. Nous avons donc testé notre nouvelle ligne Orange avec et sans Orbi… Et il n’y a pas photo, la différence de vitesse est flagrante et, depuis, nous n’avons plus aucun problème à déplorer. Pour information, avant Orbi, certaines pièces de notre maison comme l’étage ou les toilettes ne recevaient pas la Wi-Fi, que ce soit avec Bouygues Télécom ou avec Orange. L’installation d’Orbi nous a permis de couvrir la totalité de la maison et même la terrasse, qui ne recevait pas non plus la Wi-Fi. La Wi-Fi dans les toilettes, nous ignorons si c’est la meilleure idée qui soit, mais toujours est-il que depuis 20 ans que nous vivons dans notre petit village de Seine-et-Marne, c’est la première fois que nos toilettes sont « connectées » ! Preuve de l’efficacité du système Netgear Orbi Wi-Fi 6E.

Qu’en est-il du branchement et des appareils ?

Lorsque nous avons reçu le carton, nous devons reconnaître que nous avons pris peur et nous nous sommes demandés si nous allions parvenir à installer le système. Le problème de ces appareils vendus pour booster la connexion internet est qu’ils paraissent difficiles à brancher ou à connecter, à moins de posséder un doctorat en informatique ! Le carton étant arrivé, nous avons pris notre courage à deux mains et nous nous sommes concentrés sur la question, s’attendant à passer une heure ou deux à faire démarrer ce système ! Notice d’installation en main, nous avons respecté à la lettre les explications, téléchargé l’application et prié pour qu’une coupure de courant ne vienne pas nous ennuyer…

Surprise monumentale lorsque, après une dizaine de minutes tout au plus, nous avons vu le nom « Orbi » s’afficher sur nos réseaux Wi-Fi. La connexion au réseau se fait évidemment par mot de passe, que vous pouvez modifier, et c’est le début de l’aventure avec du « vrai » haut débit. Quant à l’émetteur qui couvre l’étage, il ne lui a fallu que quelques secondes pour se connecter à l’émetteur qui se trouve près de la box. En d’autres termes, le système peut paraître hyper technique et difficile à brancher, il n’en n’est rien, même un enfant qui sait lire et manipuler un Smartphone pourrait le brancher sans l’aide d’un adulte. Et c’est un sacré avantage lorsque l’on sait que nous avions déjà essayé des routeurs, répéteurs et autres produits, qui ont terminé à la revente, car trop compliqués à brancher pour nous !

Ce que nous avons aimé sur Orbi Netgear

Au vu de notre description, il n’est peut-être pas utile de vous dire que nous sommes hyper satisfaits de ce produit qui, même s’il est un peu cher à l’achat, a considérablement amélioré notre connexion internet à domicile. Nous pourrions même dire sans problème que les vitesses ultra-rapides allant jusqu’à 10,8 Gbit/s offertes par la technologie Wi-Fi 6E Quad-Band ont surpassé nos attentes, et surpris par la force de la connexion. Comme nous vous l’avons dit plus haut, la configuration du pack Orbi était incroyablement simple grâce à l’application Orbi, qui a également facilité la gestion des paramètres Wi-Fi. Quelques minutes ont suffi pour que notre connexion soit boostée comme jamais elle ne l’avait été auparavant.

Nous n’avons pas testé les ports filaires, puisque le seul raccordement filaire se situe au niveau de la box orange et que tous nos autres appareils sont en Wi-Fi. Cependant, nous n’avons aucun doute quant à l’efficacité de la connexion en filaire. De plus, désormais, et malgré le nombre d’appareils connectés simultanément, la télévision ne connaît plus aucun bug, alors que c’était un problème très récurrent chez nous ! Enfin, en termes de sécurité, le contrôle parental intelligent Netgear et la protection avec Armor, optimisé par Bitdefender, ont ajouté une couche de tranquillité d’esprit en protégeant mes appareils des virus, des logiciels malveillants et du vol de données. Un dernier point intéressant : le Orbi Invité, qui permet à ceux que vous recevez de se connecter sur un réseau Orbi parallèle, avec les mêmes configurations que le réseau principal, mais sans accès aux données personnelles. Une fonctionnalité hyper pratique, quand vous avez des enfants, adolescents ou jeunes adultes, qui reçoivent des amis à la maison, par exemple.

Ce que nous avons moins aimé sur Orbi Netgear

Concrètement, nous n’avons trouvé aucun défaut au système Orbi Netgear. Nous pourrions uniquement lui reprocher son manque de discrétion, car le récepteur et les émetteurs sont largement visibles et nécessitent d’être posés sur un meuble. De plus, le système coûte relativement cher et n’est pas accessible à tous les budgets, ce qui peut s’entendre au regard de la technologie qu’il embarque et de son efficacité phénoménale. En attendant, il est probablement LA solution ultime pour tous ceux qui galèrent avec une connexion aléatoire et des ralentissements de bande passante. Depuis que nous l’avons installé, avec l’ADSL, nous n’avons à déplorer aucune coupure, aucune latence et cela nous a changé la vie tout simplement !

En effet, nous attendions la fibre pour tenter de voir la différence avec l’ADSL, mais nous venons d’apprendre que nous étions éligibles à la fibre, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de branchements disponibles dans l’armoire ! Étrange peut-être, cependant pourtant véridique ! Le système Netgear Orbi Wi-Fi 6E nous a réellement changé la vie et a fait gagner un temps certain sur notre travail quotidien de rédacteur. Certes, l’investissement est conséquent, toutefois, il en vaut vraiment la chandelle, et élimine tous les problèmes de connexion et le stress qu’il procure à ceux qui doivent les subir ! Rencontrez-vous des problèmes de connexion internet ? Allez-vous craquer pour le système Orbi de Netgear ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Netgear Orbi WiFi 6E Mesh Efficacité du produit (vitesse) Branchements et connexion Prix Le meilleur des boosters de connexion existe donc ! Le système Netgear Orbi Wi-Fi 6E répond à tous les problèmes de connexions lentes, de bugs en tous genres, liés à une ligne téléphonique aléatoire. Ultra rapide, et simple à installer, une fois testé, vous ne pourrez plus vous en passer ! User Rating: Be the first one !

