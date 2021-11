Nous avons testé le Vileda JetClean, un aspirateur (filaire) à mi chemin entre le balai et la serpillère

Vous êtes en quête de l’aspirateur balai parfait ? Celui qui vous permettra de nettoyer efficacement votre maison, mais sans vous fatiguer ? Le JetClean de Vileda est peut-être ce qu’il vous faut ! A la fois balai et serpillère, il a vraiment tout pour vous faciliter la vie. Nous l’avons testé pour vous !

Le Vileda JetClean est un balai aspirateur 3 en 1 : lorsqu’il s’active sur le sol de votre maison, ce n’est seulement pour aspirer la poussière. Il promet également de nettoyer et sécher la surface en un seul et même passage. Pour ce faire, le mode d’emploi se veut très simple : lorsqu’il est poussé vers l’avant, l’appareil aspire et nettoie le sol, ensuite il suffit de le tirer vers l’arrière pour absorber l’humidité et sécher immédiatement la surface.

Simple et rapide, vous n’aurez même pas besoin de vous baisser. Tout cela grâce à une raclette en caoutchouc : combinée à une grande puissance d’aspiration, c’est cette dernière qui lui permet de sécher le sol en à peine quelques secondes.

Performances et capacités

Le Vileda JetClean embarque un double réservoir de 640 ml qui lui permet de nettoyer jusqu’à 70 m2 en un seul et unique passage. Seul petit bémol, c’est un aspirateur balai filaire, ce qui restreint un peu l’étendue des zones qu’il peut nettoyer. La longueur du câble d’alimentation (environ 7 mètres) reste toutefois honorable et lui permet tout de même de couvrir de vastes surfaces.

Les deux réservoirs de l’aspirateur balai JetClean séparent l’eau propre et sale pendant le nettoyage. Résultat : cela permet d’économiser un maximum d’eau par rapport à une serpillère classique, soit environ 5 fois plus ! Cela permet également un nettoyage plus sain, surtout grâce au rouleau en microfibres de l’aspirateur qui est composé de millions de minuscules fibres synthétiques. Ces dernières décollent efficacement la saleté, avant de l’absorber complètement.

Le modèle promet ainsi d’enlever plus de 99 % des bactéries sur votre sol, avec seulement de l’eau. Enfin, l’aspirateur embarque aussi un système de filtrage haute performance qui retient les saletés et la poussière à l’intérieur de l’appareil, ce qui les empêche ainsi d’envahir l’air ambiant.

Pour tous les sols

En plus d’être pratique et fonctionnel, le Vileda JetClean promet également d’être efficace sur toutes les surfaces dures. Peu importe que le sol de votre maison soit en bois, en pierre, en PVC… ou encore que ce soit du linoleum, un parquet stratifié ou encore un beau carrelage, le modèle peut tout nettoyer ! Il a aussi été pensé pour éliminer facilement toutes les saletés, en passant par la poussière, les liquides et même les taches les plus récalcitrantes. Rien ne lui résiste.

Ensuite une fois le nettoyage de vos sols terminé, pas besoin de nettoyer votre aspirateur Vileda JetClean. Le modèle est en effet livré avec compartiment de rangement autonettoyant : vous n’aurez juste qu’à remplir le compartiment d’eau, puis vous y placer l’aspirateur et mettre le tout en marche.

Déballage et Design

Cet aspirateur à un look des années 60, avec sa forme et ses couleurs noir, bleu, rouge, le bras du Vileda se déplie et il reste debout et peut se poser n’importe où ! Le Vileda JetClean est fourni avec un socle de rangement auto-nettoyant qui permet de rincer le JetClean et un contenant pour remplir le réservoir d’eau !

Ne vous attendez pas à transporter votre aspirateur dans toutes les pièces, car celui-ci et filaire, mais il permet toutefois une bonne marge de manœuvre avec un câble de 7 mètres avec un enrouleur derrière l’appareil, qui couvre largement la surface à nettoyé ! Petite particularité, l’aspirateur arbore plusieurs Leds bleus clignotante à l’avant de l’appareil, qui concrètement, n’apporte pas grand chose…

Prise en main

Aussi simple qu’un bonjour, le Vileda JetClean se branche sur une prise secteur, il possède deux réservoirs, un pour l’eau propre de 640 ml et l’autre pour les eaux sales de 400ml, ce qui est plutôt pratique, car on nous promets 70 m² d’autonomie ! L’utilisation est simple, il suffit d’ajouter de l’eau dans le réservoir et le tour est joué, il aspire, lave avec le mouvement vers l’avant et retire et sèche votre sol avec le mouvement en arrière !

Sur le manche de l’aspirateur, vous pouvez actionné un bouton sur la poignée pour ajouter de l’eau à votre convenance ! Le bac d’eaux usées est très accessible et facile à vider, ainsi que l’accès à la brosse microfibre, en outre tout les éléments sont lavable à l’eau ce qui est très écologique ! Avec ses 4.7 kg, le JetClean n’est pas vraiment un poids plume, mais la brosse motorisé et les deux roues permettent de manier l’aspirateur facilement dans toutes les directions. Attention, cet aspirateur s’utilise uniquement sur les “sols durs” comme le carrelages, les parquets, les linos et sols stratifiés…En ce qui concerne la puissance d’aspiration, celle-ci est très correct et les performances de lavages sont très bonnes.

Les points positifs

Lavage efficace

Grande capacité du réservoir (640 ml)

Design rétro

Socle multifonction autonettoyant

Double réservoirs

Aspire, lave, sèche

Accessoires lavables à l’eau

Enrouleur pour le câble de 7 mètres

Les points négatifs

Aspiration moyenne

L’aspirateur est lourd (4.7 kg)

Filaire

Conclusion

Le Vileda Jetclean est un aspirateur multifonction, qui en plus d’aspirer, lave et sèche votre sol. Malgré son poids un peu lourd celui-ci reste très maniable et permet de nettoyer à l’eau tout vos sols durs ! Les différents éléments sont facile à retirer et à nettoyer (à l’eau) ! Si vous recherchez un aspirateur à main pour laver quotidiennement, le Vileda Jetclean est fait pour vous ! Vous trouverez le Jetclean à 265,51€ sur Amazon, un rapport qualité prix correcte pour ce type d’appareil.

