OKAI NEON ES-20 : nous avons testé la (meilleure) trottinette électrique de 2023 !

Votre trottinette a rendu l’âme ou vous envisagez d’en utiliser une pour vos futurs déplacements professionnels ou vos balades dominicales ? C’est peut-être le moment de choisir votre future monture et nous avons peut-être déniché la meilleure trottinette électrique de 2023 avec le modèle OKAI NEON WHITE. Si vous cherchez une trottinette légère, maniable, réglementaire aux normes françaises et à un prix accessible, nous avons la solution. La marque chinoise OKAI, qui avait exposé ses futurs modèles lors du CES 2022, propose depuis longtemps des véhicules sûrs et qualitatifs à des prix plus qu’intéressants. Découvrez sans plus attendre la Neon White, élégante et pratique à utiliser dans la vie quotidienne. Elle tient son nom “Néon” de sa particularité à pouvoir s’éclairer à la demande, grâce à des lumières placées sous la trottinette, agrémentant de couleur votre vie et votre ville. On vous la présente !

Présentation de la trottinette électrique OKAI NEON

Okai présente cette trottinette comme l’idéale pour effectuer vos trajets en ville, sans rogner sur la sécurité tout en préservant l’environnement. Elle se dote d’un moteur avec une puissance nominale de 300 W et une puissance maximale de 600 W. Le moteur vous permettra d’atteindre avec succès l’allure de 25 km/h, la vitesse qui, rappelons-le, est celle autorisée en assistance électrique en France. Avec sa batterie de 36 V – 9 800 mAh, vous pourrez facilement avaler une quarantaine de kilomètres et la recharge s’effectuera en six heures. Elle sera donc à nouveau prête à en découdre lorsqu’il sera temps de rentrer chez vous !

Concernant les pentes, elle est capable de grimper aisément celles de 20°. Du côté de la sécurité, elle se dote de pneus (plein) en nid d’abeilles de 8.5″ pour une parfaite stabilité et d’un double système de freinage électronique à disques, à l’avant et à l’arrière. Ces derniers assurent le confort au freinage, ainsi qu’un arrêt rapide et en douceur. Côté portabilité, elle ne pèse que 16 kg, et se plie pour que vous puissiez la garder près de vous, au bureau par exemple.

Déballage et prise en main

La trottinette est livrée dans un carton imposant. Elle est parfaitement emballée et ne demandera que quelques manipulations pour être opérationnelle. En effet, il suffit de connecter les deux câbles, d’enclencher le guidon et d’insérer la vis de maintien. Rien de plus, rien de moins. On présente la carte NFC au niveau du compteur digital et c’est parti ! La trottinette électrique démarre au quart de tour et sa conduite est agréable. Le plateau a sensiblement les mêmes dimensions qu’une trottinette Xiaomi Pro.

La trottinette est relativement légère et le système de pliage et de transport sont très astucieux. Le freinage est puissant et très réactif. Quant à la conduite, elle est vraiment très agréable. Pour l’autonomie, le constructeur annonce une quarantaine de kilomètres, une valeur qui dépendra évidemment de votre mode de conduite, des chemins empruntés et de votre poids.

Les « petits plus » de la trottinette électrique OKAI NEON

En se parant de blanc nacré et de gris argenté (digne d’un produit Apple), elle propose une allure citadine et moderne qui ne passera pas inaperçue. Elle intègre dans son guidon, un écran circulaire haute définition qui vous permettra de voir rapidement les informations essentielles. Ainsi, l’écran vous indiquera votre vitesse, le niveau de chargement de la batterie, le mode de conduite utilisé et les conditions d’éclairage. Grâce à l’application dédiée, vous pourrez également changer la couleur de votre éclairage ainsi que le style de votre écran de contrôle.

Elle dispose par ailleurs d’une fonction plutôt sympathique au niveau de l’éclairage. Vous allez pouvoir éclairer le dessous de la trottinette de la couleur de votre choix. Rouge si vous êtes pressé, vert si vous êtes cool, par exemple ! C’est d’ailleurs la première trottinette électrique qui se dote d’un tel système d’éclairage entièrement personnalisable. Avec elle, vous redonnerez des couleurs à vos trajets !

Bien entendu, elle s’équipe aussi des éclairages standards avant et arrière pour que vous puissiez voir et être vu lorsqu’il fait nuit. Pour éviter les vols, la trottinette Néon s’équipe d’un système de déverrouillage NFC très moderne que vous pouvez personnaliser. Elle ne démarrera donc jamais si celui-ci n’a pas été déverrouillé, une garantie contre le vol, dans le cas où vous ne pouvez pas prendre la trottinette avec vous.

Avec un prix de 700 € environ, elle se classe parmi les plus innovantes du marché de la trottinette électrique, sans pour autant coûter trop cher. C’est le compromis idéal, avec un excellent rapport qualité-prix et quelques petites surprises agréables. L’idée de changer potentiellement la couleur des lumières n’est peut-être pas d’une utilité capitale, mais c’est tout de même hyper original, non ? Pensez à porter un casque si vous utilisez ce type de véhicule. Ce n’est pas obligatoire pour les trottinettes en France, mais tout de même fortement conseillé pour votre sécurité évidemment !

Toutes les caractéristiques techniques

Puissance moteur nominale : 300 W

Puissance moteur maximale : 600 W

Vitesse maximale bridée : 25 km/h

Vitesse maximale sur voie privée : 25 km/h

Pente maximale : 20°

Autonomie maximale : 40 km

Temps de charge de la batterie : 6 h

Batterie : 36 V – 9800 mAh

Pliable : Oui

Diamètre maximal de roue : 8,5”

Type de pneu : Nid d’abeille

Système de Freinage : À disque

Communications sans fil: NFC

Dimensions : 113 × 114,5 × 45 cm

Poids : 16 kg

Équipement inclus : Garde-boue

Accessoires fournis : Chargeur de batterie, câble de chargement, extension de valve, carte NFC, clé Allen et vis, guide de démarrage rapide, instructions sur le produit, carte de garantie

Charge maximale supportée : 100 kg

Norme d’étanchéité IP55 : Protection contre les poussières et les jets d’eau de toutes directions à la lance.

Conclusion

La trottinette OKAI NEON ES-20 est sans aucun doute la meilleure trottinette que nous avons testée jusqu’à aujourd’hui. Elle est puissante, maniable et elle arbore un look juste incroyable. Son système de verrouillage par NFC est innovant et très pratique au quotidien. Elle est légère, pratique à plier et à déplacer. Que demander de plus ? Edit : Je viens de voir qu’elle était à 499 € au lieu de 650 € sur Amazon, une promo à ne pas manquer si vous voulez mon avis !

Les plus :

Un design hors du commun

Des performances très correctes (vitesse et couple)

Une bonne autonomie

Un système de verrouillage très innovant

Un excellent rapport qualité prix

Un système de personnalisation très sympathique

Les moins

Je cherche encore…

