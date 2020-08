Rentrée Scolaire : elle sera résolument connectée avec Oxford !

Qu’elle soit scolaire ou professionnelle, c’est une évidence, la rentrée approche à grands pas. Depuis la fermeture des écoles et lycées début mars, certains ont cumulé près de six mois sans reprendre le chemin des études…

Le confinement, les cours à distance, puis les examens remaniés ont eu raison des cours papier. Pourtant il va falloir s’y replonger… Grâce à une petite application, la célèbre marque de papeterie OXFORD vous propose une rentrée résolument connectée ! Nous avons reçu quelques nouveautés qui nous semblent indispensables pour les prises de notes de nos futurs étudiants ! Présentation.

L’application Scribzee

Une application pratique et gratuite qui permet de scanner ses notes manuscrites sans avoir à les télécharger. Scribzee est disponible sur PlayStore ou sur AppleStore. Elle permet d’accéder à ses notes et fiches de révisions sans avoir à transporter les cahiers ou feuilles volantes. Quatre petits repères sont disponibles sur les feuilles, cahiers, ou fiches compatibles. Il suffit de caler les repères sur l’écran du smartphone pour déclencher le scan parfait ! Et de bien meilleure qualité qu’une photo de ses fiches de révision.

Les scans sont optimisés en contraste et luminosité et il est possible d’ajouter une note directement sur le fichier scanné. De plus les fichiers scannés par SCRIBZEE se classent automatiquement dans l’application. Plus de mélange possible avec votre galerie photo ! Vous pourrez également partager vos notes avec vos amis via les réseaux sociaux… En cas d’absence ou d’oubli, ce peut être très utile !

Les produits compatibles SCRIBZEE

Oxford propose de nombreux supports compatibles avec l’application SCRIBZEE (EASYBOOK 3-en-1, ORGANISER BOOK…). Cette année, OXFORD innove avec les Flashcards FLASH 2.0.

Ce sont des fiches Bristol de différents formats qui permettent de rédiger des fiches de révision ou des fiches « formules » ou « définitions ». Scribzee se dote d’un algorithme puissant de reconnaissance pour celles et ceux dont l’écriture « patte de mouche » serait difficilement lisible sur papier.

Les nouvelles fiches se colorent aussi, pour pouvoir différencier les matières étudiées. Et pour ne plus jamais perdre vos notes, Scribzee propose un moteur de recherche qui vous permettra de retrouver vos notes avec un simple mot clé.

Un résultat à la hauteur de la réputation d’OXFORD

Il n’est plus besoin de dire qu’OXFORD est l’un des leaders du marché de la papeterie… Avec ces dernières innovations, la réputation ne se dément pas ! Nous avons pu tester les fiches 2.0, elles seront très utiles pour une étudiante dès le 1er septembre ! La qualité du papier est irréprochable et les fiches Bristol sont cartonnées sans être rigides. Nous utilisions déjà SCRIBZEE pour nos notes personnelles lors de réunion et avons pu constater les améliorations. Notamment sur la recherche de note par mots clés, pratique et efficace. OXFORD propose d’autres nouveautés que vous pourrez découvrir sur le site de la marque… Quant à nous, nous sommes parés pour la rentrée, en espérant qu’elle puisse se faire en présentiel, mais ça, l’avenir nous le dira !