Ecosia annonce avoir planté 100 millions d’arbres depuis sa création en 2019 !

Si l’environnement vous semble une noble cause et que vous luttez à votre manière pour le préserver, vous connaissez déjà le moteur de recherche Ecosia ! Il est le moteur de recherche aux ambitions écologiques ! 45 recherches permettent de planter un arbre !

Lancé en 2009, il se distingue de ses concurrents par son engagement écologique. Les revenus générés par la publicité partent pas enrichir de potentiels actionnaires, mais utilisés pour lutter contre la déforestation de notre planète ! En février 2019, l’objectif était de replanter 50 millions d’arbres à travers le monde… En Juillet 2020 ce sont 100 millions d’arbres qui ont vu le jour grâce à Ecosia !

Les arbres issus du moteur Ecosia sont replantés dans des zones qualifiées comme « critiques de biodiversité« . Ces zones comportent une diversité exceptionnelle d’espèces végétales ou animales, mais elles sont menacées… Ecosia aide 18 projets à travers le monde, au Nicaragua, en Indonésie, à Madagascar, au Brésil, au Sénégal, en Australie etc…

100 millions d’arbres qui permettent de lutter chaque jour contre la crise climatique… Ils éliminent chaque jour 1771 tonnes de CO2 ! Ils rendent les rivières plus propres, les sols plus fertiles. Et ils assurent aussi aux populations de meilleures récoltes et donc de meilleurs revenus. Il en découle une moindre exploitation des enfants, des soins médicaux plus accessibles etc…

« Cette même année, nous avons construit notre première centrale solaire. Aujourd’hui, nous ne produisons pas seulement suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter toutes les recherches Ecosia » précise le moteur de recherche sur son blog.

Si ce n’est pas encore fait pour vous, il est temps d’abandonner les moteurs de recherches classiques pour Ecosia. Avec 15 millions d’utilisateurs dans le monde, Ecosia devrait donc replanter au moins 40 millions d’arbres sur le reste de l’année 2020… Ca vaut peut-être le coup de passer à l’écologie, même depuis votre ordinateur !

Photo de couverture Avigator Fortuner / Shutterstock