Test et prise en main du très innovant robot aspirateur Deebot T30 Pro d’Ecovacs

Vous avez déjà essayé plusieurs aspirateurs robots laveurs, mais aucun n’a réussi à vous convaincre ? Vous trouverez peut-être votre bonheur chez Ecovacs, qui dévoile le Deebot T30 Pro Omni, un petit concentré de technologie, qui va vous faciliter, la vie, et surtout le nettoyage de vos sols. Efficacité, robustesse, technologies, autonomie sont les termes adaptés à cet aspirateur robot laveur très innovant. Le tout nouveau Deebot T30 pro d’Ecovacs est vendu au prix de 999 € sur le magasin officiel et à 863,34 € sur Amazon. Il sera livré au courant du mois de juin. Les précommandes sont déjà possibles, profitez-en maintenant ! En attendant le vôtre, j’ai pu le tester en avant-première et je vous propose donc de le découvrir avec mon retour d’expérience. Normalement, vous ne devriez pas être déçu du voyage. C’est parti !

Déballage et montage

Le robot aspirateur est livré dans un carton rectangulaire bien moins imposant que les modèles concurrents proposant des caractéristiques similaires, et il y a une bonne raison que je vous expliquerais un peu plus bas. La station et l’aspirateur sont parfaitement protégés par du polystyrène et du papier de soie.

On retrouve à l’intérieur de l’emballage le fameux robot aspirateur et sa base en quatre parties (bac d’eau propre, bac d’eaux grises, la station et le support de la base). Nous avons également un balai à fixer sous l’appareil, un cordon d’alimentation ainsi qu’une notice d’utilisation.

comme indiqué précédemment, il suffit de fixer le balai, remplir le bac d’eau propre et clipser la rampe sur la base de recharge. Comptez moins de cinq minutes de montage.

Prise en main

Afin de bénéficier de toutes ses fonctionnalité, je dois appairer l’appareil avec l’application dédiée Ecovac’s Home. L’aspirateur est automatiquement reconnu par l’application via le Bluetooth.

Les nombreux points forts du Deebot T30 Pro d’Ecovacs

Avant d’entrer dans les détails techniques de cet appareil puissant, je vous propose de découvrir les points forts sur lesquels je reviendrai plus en détail par la suite. Je commencerai par vous parler de son aspiration puissant de 11 000 Pa, qui lui permet d’aborder tous types de sols, les carrelages, comme les moquettes. Cet aspirateur bénéficie également d’une technologie novatrice appelée TruEdge, qui va principalement s’occuper des bords d’une pièce souvent oubliés par ce type d’aspirateurs (voir notre vidéo en fin d’article). Pour ce faire, cette technologie de balayage adaptatif lui permet de détecter les bords et de les humidifier pour un résultat parfait. La seconde technologie embarquée s’appelle ZeroTangle, c’est un système de brosse à double peigne innovant qui évite l’enchevêtrement des poussières aspirées. Enfin, il se dote de l’assistant vocal IA YIKO qui autorise l’utilisateur à le commander par la voix de manière très intuitive.

Focus sur les technologies TruEdge et ZeroTangle

J’ai abordé succinctement ces deux technologies dans la liste des points forts, mais elles méritent chacune de s’y attarder. Tout d’abord, la technologie TruEdge ou nettoyage adaptatif des bords, est une technologie totalement innovante. Elle va assurer le nettoyage précis des bords de votre pièce, près des plinthes en l’occurrence. Des tests effectués en laboratoires Rheinland, lui ont accordé la note de 100 % pour le taux de couverture du sol. Rien ne lui échappera sauf s’il rencontre un obstacle qu’il évitera. Concernant les pieds de table, l’un des problèmes majeurs de ces aspirateurs, celui-ci peut en balayage comme en lavage s’en approcher à 50 mm seulement. Et, c’est aussi le cas pour les bords de meubles souvent oubliés par ses concurrents.

Quant à la technologie ZeroTangle, elle innove aussi, mais se destine à celles et ceux qui hébergent des animaux de compagnie, ou qui ont de longs cheveux ! Cette technologie s’applique sur la brosse qui dispose d’une ranger à doubles dents qui va guider les débris vers une autre brosse roulante anti-enchevêtrement. Il en sera terminé de la « petite brosse » spécialement conçue pour nettoyer la brosse de l’aspirateur, et c’est bien utile lorsque l’on possède, comme moi, un chien à poils longs.

Encombrement minimal et design élégant

Sur cet aspirateur robot laveur Deebot T30, rien n’a été laissé au hasard ! Sa station Mini Omni réduit le volume occupé habituellement de 30 % en longueur et de 10 % en largeur, ce qui vous autorise le placement dans un coin de la pièce, ou caché entre deux meubles, par exemple. Et, bien entendu, cette station de lavage embarque aussi une fonctionnalité de nettoyage automatique de l’aspirateur, avec autovidage, autonettoyage. Vous devrez quand même réaliser le remplissage, il faut bien qu’il vous reste quelque chose à faire, non ? Passons maintenant à son design, élégant, disponible en trois coloris différents, il se fondra dans votre décor et restera discret aux yeux de vos invités ! Et, toujours au niveau du design, il se dote d’un réservoir translucide qui permet de vérifier le niveau d’eau d’un simple coup d’œil. Enfin, le démarrage est également très innovant puisqu’il se fait du bout du pied, grâce à la commande tactile dont il dispose.

Puissance, technicité et entretien

Le Deebot T30 Pro se dote, comme je vous l’ai annoncé dans les points forts, d’une aspiration puissante de 11 000 Pa. De plus, il est propulsé par un tout nouveau moteur à grande vitesse et bénéficie d’une conception de conduit droit. Ce dernier point lui assure une performance remarquable sur les tapis et les moquettes. Ajoutons la technologie OZMO TURBO 2.0 qui lui permet d’éliminer les taches les plus tenaces même si celles-ci se trouvent au sol depuis plus de 72 heures. Enfin, du côté de l’entretien, il ne vous prendra pas énormément de temps, puisque le fabricant recommande un nettoyage tous les 150 jours seulement ! Il s’équipe aussi d’une autre technologie appelée TrueDetect 3D 3.0. Cette dernière utilise des modèles de lumière infrarouges pour déduire les contours des objets, mais également leur profondeur. TrueDetect 3D, est donc une option indispensable pour éviter les objets, comme les jouets de vos enfants, de votre chien ou une chaussette orpheline oubliée dans une chambre !

Un aspirateur robot laveur intelligent !

C’est par son intelligence remarquable que je terminerai cette revue du produit. Pour configurer son programme de nettoyage, il embarque la technologie TrueMapping 2.0 qui lui permet de cartographier rapidement et précisément une surface de 100 m² en six minutes seulement ! Il est possible de planifier intelligemment ses trajets et de le faire naviguer dans des environnements complexes. Et, bien sûr, il s’équipe aussi de capteurs sur les côtés pour éviter les obstacles et en dessous pour lui éviter la chute d’un escalier, par exemple. Son intelligence se retrouve par ailleurs dans le nettoyage humide à levage automatique 9 mm. Dès qu’il reconnaît un tapis, qu’il détecte grâce à des ultrasons, les serpillères se lèvent afin de ne pas le mouiller !

Je terminerai par le fait qu’il soit équipé de l’assistant vocal YIKO, qui révolutionne l’interaction avec votre robot aspirateur. Innovant, c’est probablement encore une fois ce qui caractérise cet assistant vocal. En effet, il dispose de la capacité de saisie en langue naturelle et une fonction de reconnaissance vocale avancée. Cette technologie originale permet aux utilisateurs de lui « parler » de manière totalement naturelle. Enfin, il se dote de trois microphones, et garantit un taux de réponse dynamique d’au moins 90 %, assurant ainsi une réponse rapide et fiable à vos instructions.

Conclusion

Est-ce que le robot aspirateur Deebot T30 Pro d’Ecovacs est un bon produit ? Ma réponse est incontestablement oui ! Le nettoyage à sec et humides sont efficaces, la station est compacte et design. J’aime beaucoup le fait que le niveau d’eau propre soit bien visible. L’aspirateur et la base sont incroyablement silencieux (de 65 à 70 dB). Je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. Pour info, l’appareil est également compatible avec Google Home, je l’ai également testé. Je vous rappelle que cet aspirateur est déjà disponible en précommande au prix de 999 € sur le site officiel et 863,34 € sur Amazon. Attention, les premières livraisons sont prévues fin juin… Ne tardez pas, il est réellement performant et pourrait être le « carton » de ce printemps 2024.

Les plus

Puissant

Station compacte

Un nettoyage efficace des bords

Silencieux

Les moins

Un tarif un peu élevé (hors promo)

