Thomson Kinetic Halo : un carillon sans fil minimaliste, pratique mais surtout très facile à installer !

Depuis l’avènement de la maison intelligente, la grande famille des équipements et accessoires domotiques ne cesse de s’agrandir. Dernièrement, la marque Thomson a dévoilé une sonnette sans fil baptisée « Kinetic Halo ». Il ne s’agit pas d’un gadget connecté à proprement parler, mais elle n’en reste pas moins toute aussi pratique. Zoom sur les caractéristiques du Thomson Kinetic Halo.

Minimaliste et installation pratique sur le papier

Pratique, le Kinetic Halo est compatible avec toutes les habitations. Le pack est composé d’un bouton-poussoir et d’un carillon, tous deux 100 % sans fil. L’ensemble est doté d’un élégant look à la fois épuré et minimaliste qui n’est pas sans rappeler celui des assistants intelligents.

L’installation de l’équipement se veut toute simple, car il n’y a plus aucun réglage ni configuration à faire pour appairer le bouton et le carillon. En effet, le duo communique déjà en utilisant une fréquence 433 MHz qui lui confère une portée de 100 mètres, voire plus, en champs libres. Sinon, il suffit simplement de poser le carillon sur une surface plane ou bien le fixer au mur.

Deux types de carillon au choix

Le Kinetic Halo propose deux choix de carillon, dont la différence réside dans le type d’alimentation. Ainsi en fonction de vos besoins, vous pourrez choisir entre le carillon à piles (3 piles AA 1,5 V — non fournies), c’est celui que nous allons tester, ou le carillon qui se branche directement sur secteur (230 V). Dans tous les cas, la puissance sonore maximale est de 80 dB (A), soit 20 dB (A) de plus que le niveau sonore d’une conversation.

Pour ce qui est du bouton-poussoir, ce dernier fonctionne en totale autoalimentation : fixé à la porte d’entrée, il utilise une technologie innovante spécialement mise au point par Thomson et baptisée « Kinetic ». Pratique et originale, la technologie consiste à convertir l’énergie générée par la pression du doigt en électricité : pour faire simple, c’est le fait d’appuyer sur le bouton qui le fait marcher !

Déballage et Design

Nous trouvons à l’intérieur du packaging le fameux carillon, le bouton poussoir ainsi qu’une notice d’installation rapide. Le carillon dispose d’un design plutôt sympa et moderne quant au bouton poussoir il s’avère être un peu épais. Cela est sans doute dû au fait qu’il soit auto-alimenté. On trouve également deux vis et deux chevilles ainsi qu’un patch double face pour coller la sonnette.

Installation

Nous disposons de la version à piles, ce qui nous a permis de positionner le carillon ou nous le souhaitions sans nous préoccuper de l’alimentation. Pour la sonnette, le patch double face permet également de la placer à peu près n’importe où tant que le support est suffisamment lisse pour accueillir l’autocollant.

Diverses fonctionnalités pratiques

Comme nous l’expliquons plus haut, le Kinetic Halo n’est pas un carillon connecté, vous ne pourrez donc pas le contrôler depuis votre Smartphone. Il offre toutefois plusieurs fonctionnalités pratiques et intéressantes : Thomson promet un gadget robuste qui est capable de résister à des températures extrêmes (- 40 °C à 60 °C). Le bouton-poussoir présente aussi le plus d’être 100 % imperméable à l’eau et la poussière. Il est donc parfaitement résistant à toutes les conditions météorologiques. Le carillon embarque deux boutons qui permettent de personnaliser la sonnerie et son volume. Vous pourrez ainsi choisir entre 32 mélodies différentes et 4 niveaux sonores.

Et son prix ?

Quelque soit la version, le prix du pack est proposé à moins de 40 euros. Si vous habitez une très grande propriété, il est possible d’appairer quatre autres carillons au bouton-poussoir, mais aussi d’ajouter jusqu’à quatre sonnettes supplémentaires si votre maison possède plusieurs portes d’entrée.

Thomson Kinetic Halo (version prise)

THOMSON 513133 - Carillon Sans fil, sans pile - Kinetic Halo - Plug 1 carillon sans fil, à brancher directement sur une prise 230V

1 bouton d’appel sans pile, sans batterie. Fonctionne en autoalimentation

Thomson Kinetic Halo (version piles)

Kinetic Halo Carillon sans Fil, sans Pile Design : épuré, minimaliste et inspiré des assistants vocaux, ce carillon sans fil Thomson s’intègre à tous les intérieurs

Conclusion

Soyons clair, la Thomson Kinetic Halo ne révolutionne pas l’univers des sonnettes. Mais malgré le fait qu’elle ne soit pas connectée, celle-ci a le mérite de s’installer facilement et très rapidement. Le mode auto-alimenté du bouton poussoir est vraiment très pratique si vous souhaitez l’installer sur un portail qui ne dispose pas d’alimentation électrique par exemple. Nous l’avons testé dans nos bureaux et elle fonctionne parfaitement malgré les deux étages qui séparent la sonnette du carillon. Et pour le prix, difficile de faire plus compétitif…

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

