Amazon lance la nouvelle génération des Fire TV Stick, à partir de 29,99 €

Lancée pour la première fois en novembre 2014, la gamme Fire TV Stick d’Amazon se compose de dongles qui se branchent directement sur un port HDMI. En fait, ces appareils sont une version plus petite du Fire TV. Un accessoire pratique pour regarder Amazon ou encore Disney+ directement sur son téléviseur.

Après avoir introduit le Fire TV Stick de 3e génération fin 2018, la firme de Jeff Bezos revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec deux nouvelles clés de streaming : le Fire TV Stick Lite et le Fire TV Stick.

Plus performants

Version moins chère de la nouvelle génération des Fire TV Stick, le Fire TV Stick Lite propose un affichage full HD. Il est compatible avec les vidéos HDR, et ce, en dépit du fait qu’il consomme 50 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent. De plus, Amazon annonce une augmentation des performances générales de 50 %. Le Fire TV Stick Lite est fourni avec une télécommande vocale Alexa Lite. L’accessoire permet d’utiliser la voix pour rechercher, lancer et contrôler du contenu.

De son côté, le nouveau Fire TV Stick, c’est-à-dire la version plus poussée des deux, intègre un processeur quadricoeur avec une fréquence d’horloge de 1,7 GHz. Cette configuration augmente les performances de 50 % par rapport à celles de la génération précédente. Comme le modèle Lite, le dongle promet également une baisse de la consommation énergétique de 50 % ainsi qu’une prise en charge des vidéos HDR. Cependant, le Fire TV Stick a la particularité d’offrir une diffusion plus rapide en Full HD 1080p à 60 images par seconde. De plus, il intègre deux antennes WiFi 5 GHz pour une meilleure stabilité du signal.

Prix et disponibilité

Contrairement à la variante Lite, le nouveau Fire TV Stick est certifié Dolby Atmos pour un son immersif. Il dispose d’une télécommande vocale Alexa, plus complète que celle de son petit frère. En plus des commandes vocales, l’accessoire comporte des boutons qui permettent d’éteindre et d’allumer le dongle, de régler le volume sonore et mettre en sourdine. Il est également possible de contrôler des téléviseurs ainsi que des barres de son et récepteurs A/V de nombreuses marques.

Les nouveaux Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick sont d’ores et déjà disponibles en France aux prix respectifs de 29,99 € et 39,99 €. À noter que parallèlement à leur présentation, Amazon a annoncé le lancement du Fire TV Cube dans l’Hexagone. Celui-ci coute 119,99 €.

