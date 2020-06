Xiaomi dévoile la Mi Stick TV, une clé TV HDMI multifonction

Vous connaissiez la Fire TV d’Amazon ? Apprêtez-vous à découvrir un dispositif semblable estampillé Xiaomi ! La Mi TV Stick, c’est son nom devrait arriver en France sous quelques semaines. A moins de 50€, elle risque fort de faire de l’ombre aux modèles déjà présents sur le marché.

Très utile pour lancer les plateformes SVoD sur les téléviseurs ne disposant pas d’accès direct comme Amazon Prime Video. Le nouvel objet de Xiaomi fera office de boitier multimédia et sera adaptable sur n’importe quel téléviseur. A la seule condition qu’il dispose d’un port HDMI ! Qui de l’américain Amazon ou du chinois Xiaomi sera le plus apprécié ! Verdict bientôt !

Concrètement vous pourrez accéder aux plateformes telles que Netflix encore ou Disney+ directement sur votre téléviseur grâce à cette clé HDMI. En revanche, Xiaomi n’a dévoilé aucunement la partie technique du périphérique ! Elle devrait cependant prendre en charge les vidéos en Haute Définition de Netflix.

Quant à la mémoire de stockage, les spécialistes tablent sur 8 Go de stockage eMMC ! Une prise en charge de contenus UltraHD en HDR et une diffusion audio en DTS sur 5 canaux devraient parfaire l’objet… Une connexion Wi-Fi 5 serait nécessaire.

Crédit photo : Xiaomi / Capture d’écran Youtube

Et avec une télécommande !

C’est à peu près la seule chose confirmée par Xiaomi ! La Mi TV Stick disposera d’une télécommande Bluetooth 4.2. Des touches d’accès rapide à Netflix et Amazon Prime Video seront incluses sur la télécommande… Et il y aura même la commande vocale via Google Assistant grâce à un micro intégré. Pas encore de date précise quant à la sortie officielle de cette Mi TV Stick mais parions sur la rentrée, les nouvelles séries, les dessins animés pour les enfants…