Mi Smart Electric Folding Bike : Xiaomi lance son vélo électrique pliable en France

Alors que les vélos à assistance électrique (VAE) gagnent en popularité en France, un nouveau modèle est sur le point de débarquer sur le marché français. Il s’agit du Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi, un VAE pliable aux fonctionnalités intéressantes.

Des caractéristiques premiums : Le Mi Smart Electric Folding Bike est équipé d’un moteur Brushless de 250 W qui a été spécialement pensé pour offrir un pédalage plus simple et confortable face au vent et lors des montées. Cette particularité est renforcée par un capteur de couple TMM4 qui permet au moteur de fournir une puissance d’assistance adaptée aux différents besoins. Le moteur est alimenté par une batterie Li-ion Samsung, permettant alors au vélo de foncer à une vitesse de pointe de 25 km/h avec une autonomie maximale de 45 km.

Quatre modes d’assistance et trois choix de vitesse

Grâce au capteur de couple TMM4, le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike propose quatre modes d’assistance que l’utilisateur peut régler à sa guise depuis un mini-ordinateur de bord : en fonction de chaque situation et de vos besoins, vous pourrez ainsi choisir entre :

Le mode Off qui est sans assistance électrique,

Le modèle Eco qui propose une assistance électrique de 50 %,

Le mode Nor qui fournit une assistance électrique avec la même puissance que le cycliste,

Le mode BO+ dont l’assistance électrique fournit 150 % de la puissance du cycliste.

En parallèle, le VAE propose trois vitesses Shimano Nexus, mais aussi un module de surveillance qui permet aux utilisateurs de suivre leurs activités, leurs performances ainsi que leur progression. Via l’ordinateur de bord, le module affiche en temps réel la vitesse, la distance parcourue, les calories brûlées ou encore la puissance du moteur.

Crédit photo : Xiaomi

Un système de pliage simple et pratique

Comme son nom l’indique, le Mi Smart Electric Folding Bike est un modèle pliable, dont le cadre monobloc a été spécialement pensé pour pouvoir être facilement replié sur lui-même. Xiaomi a opté pour une technologie de pliage radial qui permet de plier facilement le vélo en deux parties. La tige peut alors s’abaisser pour faire office de béquille ou de poignée, ce qui permet un transport à la fois pratique et facile comme avec un chariot.

Lancement prévu pour cet été

Le Mi Smart Electric Folding Bike est disponible depuis 2017 sur le marché asiatique, avant que Xiaomi ne se décide enfin à proposer une version spécialement adaptée pour le marché européen (vitesse maximale de 25 km/h…). La marque a annoncé que le VAE sera disponible dans les magasins français dès cet été pour « seulement » 999 euros. À noter que le modèle est éligible à la prime de 500 euros pour les vélos électriques. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes auprès de Darty et la Fnac pour ceux et celles qui sont intéressés.