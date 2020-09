Grosse promotion pour le vidéoprojecteur portable Full HD Xiaomi Mijia (359,99€ au lieu de 569,99€)

Facile à transporter et offrant une bonne qualité d’image, ce vidéoprojecteur Xiaomi Mijia que nous propose Cdiscount est considéré comme l’une des meilleures références du marché. En dépit de sa compacité, il promet des performances dignes d’un grand.

En effet, il ne mesure que 11,5 x 15 x 15 cm pour un poids de seulement 1,3 kg. En termes d’affichage, il promet une résolution Full HD (1920 x 1080p). L’adoption de la norme HDR10 à plage dynamique élevée assure une expérience visuelle plus riche. Le rapport de projection de 1,2: 1 permet de projeter 40 à 200 cm de l’écran géant sans altérer la qualité de l’image. De plus, Xiaomi a opté pour une mise au point automatique pour que l’affichage soit net en toutes circonstances.

Le must des vidéoprojecteurs

Outre ces caractéristiques plus intéressantes les unes que les autres, ce vidéoprojecteur Xiaomi Mijia est propulsé par la plateforme logicielle maison MIUI TV. Basée sur Android, celle-ci permet d’accéder facilement aux services ainsi qu’aux fonctionnalités de Google. On notera notamment la possibilité de recourir à l’assistant vocal du numéro un des moteurs de recherche, et ce, bien qu’il existe également une télécommande pour interagir à distance avec l’appareil.

Grâce à la capacité de stockage de 8 Go, il vous sera possible d’accéder à des applications telles que Netflix et YouTube ou encore Amazon Prime Vidéo. Autant dire que ce vidéoprojecteur intelligent vous donnera également la possibilité de regarder des vidéos directement sur internet. Comme si cela ne suffisait pas, un port HDMI est prévu pour diffuser depuis un appareil externe, par exemple un ordinateur ou un lecteur Blu-ray. Xiaomi nous propose aussi une interface USB 3.0 ainsi qu’une prise jack de 3,5 mm. Le volet audio est servi par un haut-parleur avec son Dolby.

Une offre promotionnelle Cdiscount

Cdiscount nous propose actuellement ce vidéoprojecteur de Xiaomi à prix cassé. Au lieu de débourser 569,99€, vous ne payerez que 359,99€ si vous l’achetez dès maintenant. D’ailleurs, pour vous aider à mieux gérer votre budget, il est possible de payer en quatre fois. Si vous optez pour cette méthode de règlement, pensez tout de même à disposer de la somme de 92,18 € au moment de la confirmation de votre commande. Vous payerez ensuite 92,15 € par mois.

La livraison à domicile, elle, est offerte, alors que la garantie s’étend sur deux ans. À noter que Cdiscount possède un programme qui permet à ses clients de profiter de la livraison express en illimité.

