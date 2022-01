L’avion électrique de Rolls Royce pulvérise deux records du monde de vitesse

Il y a un peu plus d’un an, nous vous présentions The Spirit of Innovation, l’avion électrique de Rolls Royce qui ambitionnait d’être le plus rapide du monde. Si l’on en croit les derniers résultats, Rolls Royce aurait battu deux records du monde de vitesse. Ces records doivent encore être vérifiés par la Fédération Mondiale des Sports Aériens, mais il semblerait que ces vitesses n’aient encore jamais été atteintes par ce type d’engin. Lors de deux tests effectués sur un site expérimental, The Spirit of Innovation aurait atteint 555.9 km/h sur 3 km et 532.1 km/h sur une distance de 15 km. Décoiffant non ?

Des records battus haut-la-main !

Le précédent record de vitesse d’un avion de ce type était de 213.04 km/h sur 3 kilomètres. L’avion Rolls Royce avec ses 555.9 km/h aurait donc pulvérisé ce record du monde ! Une troisième tentative de record est en cours de vérification, celle de la montée la plus rapide sur 3000 m d’altitude. Actuellement, ce record est de 262 secondes. L’avion Rolls Royce pourrait quant à lui l’atteindre en 202 secondes seulement, explique l’entreprise dans un communiqué. Et encore une minute de gagnée ! L’avion électrique anglais aurait également atteint la vitesse maximale de 623 km/h, mais cette donnée n’a pas été soumise à l’approbation officielle des records.

Le projet ACCEL, qu’est-ce que c’est ?

The Spirit of Innovation fait partie intégrante du projet ACCEL , pour “Accelerating The Electrification of Flight”, que soutient le gouvernement britannique. Si le Royaume-Uni a choisi de financer une grande partie de ce projet, c’est dans l’espoir de devenir l’un des pays leader de l’aviation électrique. The Spirit Innovation est donc un avion électrique qui utilise un groupe motopropulseur de 400 Kw, ou l’équivalent d’une supercar de 535 BHP. Pour donner un ordre d’idée quantifiable, Rolls Royce explique que cette batterie peut recharger simultanément 7500 smartphones. Warren East, PDG de Rolls-Royce, déclarait : “Atteindre le record du monde de vitesse tout électrique est une réussite fantastique pour l’équipe ACCEL et Rolls-Royce”.

Les avions électriques dans le monde !

Le marché de l’aviation électrique intéresse donc Rolls Royce, mais ils ne sont pas les seuls. A l’évidence, l’aviation électrique sera l’aviation de demain avec un enjeu environnemental primordial. On sait que les déplacements par les airs provoquent une immense pollution. L’aviation électrique pourrait donc, dans un futur plus ou moins proche, permettre de réduire considérablement l’émission de gaz polluants. Même s’il est loin des records du Spirit of Innovation, l’avion électrique EvTol développé par Tetra Aviation continue son développement et fait souvent parler de lui. Aux Etats-Unis, il s’appelle Kelekona est c’est aussi un avion à décollage vertical… Considéré comme un véritable minibus aérien, cet engin zéro émission, qui évoque quelque peu un dirigeable, pourra transporter jusqu’à 40 personnes à la fois.

En matière d’avion électrique, certains pratiquent également le rétrofit ! C’est le cas de la société Ampaire aux Etats-Unis. L’entreprise a en effet transformé un Cessna 337 Skymaster en un avion hybride. Actuellement, l’Electric EEL d’Ampère effectue des vols d’essais sur l’île de Maui (Hawaï), la seconde plus grande île de l’archipel. Tous ces concepts d’avions électriques formeront probablement le monde aéronautique de demain… Et nous n’avons pas fini d’en entendre parler !