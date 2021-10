Les animaux transmettent (aussi) culture et traditions aux nouvelles générations

Lorsque l’on parle de culture ou de savoir, on le rapporte presque toujours aux êtres humains ! Et les animaux ? Pensez-vous qu’ils puissent se transmettre une culture ou un savoir entre les générations ?

C’est en tout cas ce qu’affirme une récente étude d’une équipe de l’université de Saint Andrews. Cette étude publiée dans la revue Science affirme que les animaux sont tout à fait capables de développer leur propre culture… Mais également de transmettre des traditions des parents ou enfants… Tout comme nous finalement ! Alors est-ce que les animaux transmettent vraiment une culture à leurs descendances ? Explications.

Les bases de l’étude

Pour parvenir à déterminer le fait que les animaux transmettaient une culture, ils ont étudié le comportement animalier sur environ 70 ans. Et tous les animaux comme les mammifères, les poissons, les insectes et les oiseaux transmettraient une culture… et des traditions. L’idée reçue des animaux qui ne marchent qu’à l’instinct vole donc en éclats !

Andrew Whiten, auteur de l’étude explique que “La culture imprègne la vie des animaux, de la petite enfance à l’âge adulte. Pour lui, comme pour les humains, ce sont les adultes qui transmettent une culture aux plus jeunes.

Un exemple, avec les singes !

Si l’on prend l’exemple des chimpanzés ou des singes en général. On sait qu’ils quittent leurs familles à l’âge adulte pour créer de nouvelles familles ! Cela pour éviter la consanguinité et parce que c’est ainsi chez les singes, comme chez les humains. Quand ils quittent leurs familles, les jeunes singes ont acquis des connaissances. Par exemple, ils ont appris à se servir des éléments naturels comme outil : un bout de bois pour attraper les fourmis ! Et ce sont bien les adultes qui enseignent la technique aux plus jeunes !

Dans l’étude, les scientifiques ont étudié un groupe de chimpanzés de Zambie… L’une des femelles avait pour habitude de glisser un brin d’herbe derrière son oreille. Huit des douze chimpanzés qui composaient le groupe ont immédiatement adopter la « tradition familiale » du brin d’herbe derrière l’oreille ! Pour le professeur Whiten, ces découvertes vont permettre de mieux comprendre la biologie évolutive des animaux… Et ainsi permettre de mieux les protéger.

Et la mort chez les animaux ?

En 2009, le Dr Mark Berkoff publiait une étude sur le rite funéraire des pies bavardes. Dans son livre, les Emotions des Animaux, le docteur explique que les pies se regroupent et jacassent lorsque que l’un des leurs meurt. Il a également déjà constaté que les pies venaient déposer des brins d’herbes sur le corps de l’oiseau défunt… Volonté de cacher le corps ou peine exprimée, difficile de le déterminer. Toujours est-il que les animaux auraient bien, comme les humains, des rites autour de la mort.

Des comportements de rites funéraires, ont également été observé chez les éléphants. D’ailleurs, les éléphants seraient les animaux le plus à même de ressentir les mêmes sentiments que ceux des humains… La tristesse et la joie ne seraient donc pas des sentiments exclusivement humains, mais ressentis par tous les êtres vivants… Notre société met l’homme au centre du monde, mais ne serait-ce pas l’homme qui a appris des animaux ? A méditer !

